Затерявшийся фонтан и снесенный забор. Как изменился барнаульский парк "Изумрудный"

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле продолжается благоустройство парка "Изумрудный". К ноябрю здесь должны были закончить первый этап работ в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Напомним, парк стал одной из двух общественных территорий, выигравших в интернет-голосовании в 2019 году. "Изумрудный" уже обзавелся новыми велосипедной и пешеходной дорожками, камерами видеонаблюдения, молодыми деревьями. Сейчас рабочие продолжают уборку территории и установку освещения. Кроме того, в парке был демонтирован старый забор с соседствующим стадионом им. Клевчени.

Нельзя не отметить, как работы по очистке территории изменили "Изумрудный". Он стал просторнее, и даже приоткрылась дверь в его прошлое. В части парка рядом с уже демонтированным колесом обозрения можно увидеть памятник благотворительному клубу и остатки фонтана. Отметим, что аллею, посвященную международной сети "Ротари Интернешнл", открыли в парке 20 лет назад.