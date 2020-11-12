Затерявшийся фонтан и снесенный забор. Как изменился барнаульский парк "Изумрудный"

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В Барнауле продолжается благоустройство парка "Изумрудный". К ноябрю здесь должны были закончить первый этап работ в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Напомним, парк стал одной из двух общественных территорий, выигравших в интернет-голосовании в 2019 году. "Изумрудный" уже обзавелся новыми велосипедной и пешеходной дорожками, камерами видеонаблюдения, молодыми деревьями. Сейчас рабочие продолжают уборку территории и установку освещения. Кроме того, в парке был демонтирован старый забор с соседствующим стадионом им. Клевчени.
Нельзя не отметить, как работы по очистке территории изменили "Изумрудный". Он стал просторнее, и даже приоткрылась дверь в его прошлое. В части парка рядом с уже демонтированным колесом обозрения можно увидеть памятник благотворительному клубу и остатки фонтана. Отметим, что аллею, посвященную международной сети "Ротари Интернешнл", открыли в парке 20 лет назад.
Комментарии
Какие достопримечательности!!! Фото отражает. А комментарий!
т.е., кроме появления пары дорожек ничего не изменилось? И скока бабла на этом "освоили"?
Бесконечные дорожки? А где лавочки?
К ноябрю здесь должны были закончить первый этап работ в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".
Однако, как и всегда у них ничего не получилось. Езжайте домой в Красноярск!
Комментаторы неудовлетворенные?
И скока бабла на этом "освоили"?
32,4 млн
Также несколько миллионов в этом году выделено из краевого бюджета на высадку 400 деревьев в парке.
Срочно считаем деревья пока не выпал снег!
Да отлично сделали, по фоткам то чего судить. Ноябрь. весной думаю все заколосится, будет норм.
Народу гуляет толпы.
К весне маленькие деревья превратятся в прутики, а большие елки которые не спилят в декабре вырвет в феврале ветер.
Я так понимаю, что троллят это представители застройщиков, у которых от досады от упущенного под застройку места диарея открылась? Если не нравится, то уезжайте в свои "сити" и не мучайтесь, а мы лучше в нормальном, для людей построенном городе поживем.
12.11.2020 08:47
- гость -
"К весне маленькие деревья превратятся в прутики, а большие елки которые не спилят в декабре вырвет в феврале ветер."
Вы видимо о посадке деревьев даже в школе на биологии толком не слушали? Ну тогда не позорьтесь.
Прекрасные изменения прослеживаются! А главное от застройки парк отстояли. Несколько раз уже проехал на велосипеде по велодорожке. Масса людей скандинавит и занимается бегом. Фонари поставят, деревья досадят, травой всё затянется - изумительно будет! Главное перекрыть возможность въезда в парк со стороны электроподстанции. А вообще район Жилплощадки и ВРЗ (у меня прабабушка здесь жила) историческое ядро города, нужно его благоустраивать.
насчет посадок не буду ничего говорить. весна покажет кто где ...
для чего сделана дорожка из отсева? он же будет высыпаться постоянно...
Вы видимо о посадке деревьев даже в школе на биологии толком не слушали?
Вы лучше мэра научите деревья садить. Сколько раз он пробовал на Мало-Тобольской деревья посадить, два или три? Да и на город вокруг посмотрите. Прутики втыкают тысячами, а они не растут.
Все лучше чем было
По асфальту вредно бегать и по этому сделали отдельную полосу для бега с покрытием из крупного песка. Грамотное решение. Может его даже иногда будут боронить.