Чемал начал обретать свой фирменный стиль

Предприниматели из Новосибирской и Кемеровской областей, Алтайского края и Горного Алтая решили создать фирменный стиль для Чемала и приступили к реализации проекта. Они планируют создать единый дизайн для вывесок и торговых лавок.

Для начала авторы проекта обновили остановки. Они оформлены в едином стиле и украшены тематическими рисунками. Также специально для этого был создан специальный шрифт Chemal. Его просят использовать для создания полиграфической продукции, уличных указателей, табличек, вывесок, баннеров.

Дальше предприниматели планируют в едином стиле оформить фасады и заборы на центральных улицах, пишет Чемальский вестник.