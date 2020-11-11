17-летний подросток пропал в Алтайском крае

В социальных сетях распространяется сообщение о том, что в Завьялово пропал 17-летний подросток. Парень ушел от друга вечером 9 ноября и до сих пор не вернулся.

Он был оден в синюю куртку с капюшоном, синие штаны и белую футболку. Отмечается, что паспорт молодой человек с собой не взял. Подросток мог уехать на маршрутке в Барнаул.

Всех, кто знает о местонахождении пропавшего, либо видел его , просьба сообщить по телефону: 89050822463 или 02.

Ранее amic.ru писал о том, что В Барнауле пропал 14-летний подросток. Его местоположение оставалось неизвестным с 11 по 14 ноября. Поисковики нашли его живым.