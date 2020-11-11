Барнаулец насильно "обменял" свой разбитый телефон на новый смартфон товарища

18-летний барнаулец насильно "поменялся" телефонами со своим несовершеннолетним товарищем в одном из питейных заведений города.

Как установило следствие, в начале октября 2020 года в вечернее время компания знакомых отдыхала в одном из баров краевой столицы. Обвиняемый, увидев у своего 16-летнего товарища новый телефон, попросил отдать ему устройство, поскольку он разбил свой старый смартфон. Когда подросток отказался, молодой человек с применением физической силы отобрал у него телефон и отдал ему свой.

Как пишет пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, в ходе предварительного следствия барнаулец признал свою вину и вернул имущество, однако это не позволило избежать возбуждения уголовного дела. На данный момент материалы по ст. 161 ("Грабеж") переданы в суд.