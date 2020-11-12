Четверг, 12 Ноябрь, 10:00

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 76,21
€ 90,05
0°


1836960 +0
Обь
46см +1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Полезный городДистанционное обучениеКоронавирус на Алтае
Новости

Блины, манты и цукаты. Что можно приготовить из тыквы?

, ИА "Амител"
В тыкве содержатся практически все микроэлементы и витамины, необходимые организму
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

Тыква – удивительно полезный и вкусный овощ, к сожалению, многими несправедливо отправленный на "скамейку запасных". Большинство людей помнят, что тыкву можно запекать в духовке или делать из нее сок – спасибо книгам о Гарри Поттере. Но что еще можно из нее приготовить? Тыква входит в список основных продуктов многих национальных кухонь. Что же все-таки можно делать из этого овоща, кроме как резать его на фонари.

Тыквенные оладьи

Что потребуется?

  • Тыква – 300 г
  • Яйца – 2 шт.
  • Масло сливочное – 40 г
  • Молоко – 200 мл
  • Мука – 250-300 г
  • Сахар – 100 г
  • Разрыхлитель – 2 ч. л.
  • Соль – 1 щепотка

Как готовить?

Тыкву отварить на пару в течение 20 минут. Измельчить блендером, остудить. Смешать миксером яйца и сахар. Добавить тыквенное пюре, топленое масло и перемешать. Влить молоко и снова перемешать.

Соединить муку с разрыхлителем, добавить смесь в основную массу и замесить тесто. Дать настояться в течение 15 минут. После выпекать на горячей сковороде с обеих сторон.

Цукаты из тыквы

Что потребуется?

  • Тыква – 400 г
  • Лимон (цедра и сок) – 1/2 шт.
  • Вода – 500 мл
  • Сахар – 500 г
  • Пудра сахарная – по вкусу

Как готовить?

Тыкву очистить, нарезать кубиками. Поставить на огонь кастрюлю с водой, добавить цедру лимона и его сок, всыпать сахар. После того как вода закипит, закинуть кусочки тыквы и варить 5 минут. Снять с огня, остудить и повторить процедуру еще два раза. После выложить тыкву на сито, дать стечь жидкости, далее переложить ломтики на пергамент и оставить сушиться на 72 часа. Через трое суток цукаты посыпать сахарной пудрой, перемешать.

Манты с тыквой

Что потребуется?

  • Тесто
  • Тыква очищенная – 900 г
  • Лук репчатый – 400 г
  • Масло сливочное
  • Соль
  • Перец

Как готовить?

Готовим начинку: разрезать тыкву пополам, удалить семена, очистить и нарезать мелкими кубиками. Лук измельчить и смешать с тыквой, посолить и поперчить. Тесто скатать колбаской, нарезать кусочками и скалкой раскатать лепешечки. В каждую положить начинку и слепить манты. После отварить на пару и перед подачей на стол смазать сливочным маслом.

Запеченная тыква

Что потребуется?

  • Тыква – 1 кг
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Масло оливковое
  • Лук репчатый красный, мелко нарезанный – 1 шт.
  • Маслины нарезанные – 2 ст. л.
  • Розмарин – 2 веточки и листья нарезанные
  • Чили – 1 стручок или ¼ ч. л.
  • Мускатный орех молотый – большая щепотка
  • Корица молотая – большая щепотка
  • Рис басмати – ¼ стакана (50 )
  • Клюква сушеная – 75 г
  • Фисташки очищенные – 50 г
  • Цедра одного лимона
  • Овощной отвар – 200 мл
  • Зелень петрушки нарезанная

Как готовить?

Духовку разогреть до 230 градусов. Срезать верхушку тыквы, ложкой убрать семечки и немного мякоти. Мякоть вместе с 1 зубчиком чеснока измельчить.

Разогреть сковороду на среднем огне. Влить немного масла, выложить на сковороду тыквенно-чесночную массу, лук, маслины и половину розмарина. Готовить в течение 10 минут. Растолочь в ступке до пастообразного состояния оставшийся чеснок, розмарин, чили, смешать с мускатным орехом, корицей, посолить и поперчить.

Добавить немного масла и смазать смесью тыкву изнутри. Посолить и поперчить луково-чесночную смесь, перемешать с рисом, ягодами, орехами, цедрой и щепоткой мускатного ореха и корицы. Добавить бульон, довести до кипения. Готовить на малом огне три минуты.

Выложить на противень кусок фольги. Наполнить тыкву готовым фаршем. Закрыть срезанной частью. Смазать поверхность тыквы небольшим количеством масла и завернуть в фольгу. Запекать около часа.

Снимите "крышку", подав готовую тыкву к столу. Разрежьте запеченную тыкву на крупные части, посыпьте петрушкой и ешьте с удовольствием и на здоровье.

Рагу из тыквы и перца

Что потребуется?

  • Небольшая тыква или половина крупной
  • сладкий перец – 5-7 стручков 
  • головка чеснока – 1 шт.
  • ассорти зелени (петрушка, укроп, кинза) – 2 пучка
  • консервированные помидоры в собственном соку – 1 банка
  • лук – 4 шт. 
  • соль, молотый черный перец

Как готовить?

Тыкву вымыть, очистить и нарезать кусочками длиной 5 см и толщиной 2-3 см. Сладкий перец вымыть, очистить от семян и нарезать кусочками. Лук очистить и нарезать крупными кусочками. Зелень вымыть, обсушить и порубить. Консервированные помидоры разрезать на четыре части. Чеснок очистить и разделить на зубчики. Подготовленные овощи сложить слоями в сотейник или равномерно разложить в порционные горшочки. Каждый слой овощей пересыпать рубленой зеленью, посолить и поперчить. Полить овощи соком консервированных томатов и тушить на медленном огне под крышкой 25-30 мин. Подавать в горячем или в холодном виде, украсив зеленью (по желанию).  

Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

Комментарии

12.11.2020 09:18
- гость -

Я обычно из тыквы карету делаю, но она сволочь в 12 часов обратно в тыкву превращается.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< ноябрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30                  
Loading...
09:50
Барнаулец обворовал магазин спортивной одежды и попался полиции 0
09:39
Пожарные учения пройдут в барнаульском ТРЦ "Огни" 0
09:25
Гинцбург раскрыл главную трудность борьбы с коронавирусом 0
09:13
В ВОЗ рассказали, как отличить коронавирус от гриппа 2
09:01
В Автоцентре АНТ госпрограмма на новый Hyundai действует без ограничений 1
08:50
Сергея Светлакова госпитализировали с коронавирусом 4
08:39
Жителей Алтайского края приглашают на онлайн-спектакли 1
08:27
Когда в Алтайском крае похолодает и установится постоянный снежный покров 4
08:15
Военные перекроют несколько участков трасс в Алтайском крае 4
08:01
Полезная альтернатива. Как многоразовые кружки для кофе помогают спасти планету 5
07:49
Актера Дмитрия Певцова похоронят рядом с сыном 18
07:35
Блины, манты и цукаты. Что можно приготовить из тыквы? 1
07:18
В Алтайском крае могут вырасти цены на электричество из-за помощи Республике Алтай 36
07:03
От Москвы до Симферополя. "Авиафлот" объявил большую распродажу на рейсы по России 0
06:47
Барнаульские дорожники усилили дежурства из-за возможного снегопада 2
06:33
Божественный свет. Победители конкурса International Photography Awards 0
06:16
Затерявшийся фонтан и снесенный забор. Как изменился барнаульский парк "Изумрудный" 16
06:01
Мокрый снег и гололед. О погоде в Алтайском крае 12 ноября 0
23:52
Такой день. Пикап за 14,5 млн рублей и смерть барнаульского футбольного арбитра 1
23:31
В Сибири группу студентов депортировали за поддержку террористов 0
23:05
В 2021 году Россия потратит на борьбу с ковидом 2 трлн рублей 4
22:49
Массовое ДТП с участием автомобиля такси произошло в Барнауле 1
22:29
Хоккеисты "Динамо-Алтай" выиграли у курганского "Юниора" 0
22:05
Охоту на сурков в Республике Алтай запретили из-за чумы 1
21:52
Барнаульские баскетболисты возглавили таблицу Суперлиги-2 0
21:33
В алтайском селе мужчина до смерти избил другого из-за ссоры о статусе в тюрьме 0
21:05
Президент Азербайджана заявил о победе в войне за Нагорный Карабах 4
20:55
Умер футбольный арбитр из Барнаула Александр Меньчиков 0
20:28
Режим самоизоляции для людей старше 65 лет продлили в Алтайском крае 3
20:04
17-летний подросток пропал в Алтайском крае 0
19:55
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 227 0
19:28
Барнаулец насильно "обменял" свой разбитый телефон на новый смартфон товарища 0
19:04
Чемал начал обретать свой фирменный стиль 5
18:54
Школьный автопарк в Алтайском крае пополнят 53 автобуса 3
18:33
Госдума приняла закон о повышении НДФЛ для людей с доходом больше 5 млн рублей в год 2
18:05
Перекресток Ядринцева – Папанинцев открыли для проезда раньше срока 1
17:54
Пьяный житель Алтайского края избил сотрудника ГИБДД за замечание 4
17:45
Два алтайских врача, которые заразились COVID после вакцинации, уже вышли на работу 1
17:32
Дождь, мокрый снег, сильный ветер. В Алтайском крае сохранится неблагоприятная погода 0
17:17
Житель Алтайского края продает уникальный пикап за 14,6 млн рублей 11
17:05
В России досрочно установлен годовой рекорд по выдаче ипотеки 0
16:53
Лишь каждый пятый житель Алтайского края не сталкивался с ковидом 10
16:43
Барнаульца оштрафовали за оскорбление детей 0
16:30
Умирающий от коронавируса 28-летний врач записал видеообращение к родственникам 10
16:16
"А много ль корова дает молока?" В Алтайском крае назвали лидеров по надоям 1
16:03
Суточные рекорды по числу умерших и выздоровевших от COVID-19 в России обновились 0
15:54
Гейзерное озеро в Республике Алтай хотят объявить памятником природы 1
15:45
Хватило одной короткой встречи. История солдата, которому война подарила семью 1
15:31
Новогодние каникулы в России предложили продлить на две недели 4
15:17
"Трупы прямо на входе". Новосибирцы рассказали о переполненном морге городской больницы 6

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.