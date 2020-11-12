Блины, манты и цукаты. Что можно приготовить из тыквы?

Тыква – удивительно полезный и вкусный овощ, к сожалению, многими несправедливо отправленный на "скамейку запасных". Большинство людей помнят, что тыкву можно запекать в духовке или делать из нее сок – спасибо книгам о Гарри Поттере. Но что еще можно из нее приготовить? Тыква входит в список основных продуктов многих национальных кухонь. Что же все-таки можно делать из этого овоща, кроме как резать его на фонари.

Тыквенные оладьи

Что потребуется?

Тыква – 300 г

Яйца – 2 шт.

Масло сливочное – 40 г

Молоко – 200 мл

Мука – 250-300 г

Сахар – 100 г

Разрыхлитель – 2 ч. л.

Соль – 1 щепотка

Как готовить?

Тыкву отварить на пару в течение 20 минут. Измельчить блендером, остудить. Смешать миксером яйца и сахар. Добавить тыквенное пюре, топленое масло и перемешать. Влить молоко и снова перемешать.

Соединить муку с разрыхлителем, добавить смесь в основную массу и замесить тесто. Дать настояться в течение 15 минут. После выпекать на горячей сковороде с обеих сторон.

Цукаты из тыквы

Что потребуется?

Тыква – 400 г

Лимон (цедра и сок) – 1/2 шт.

Вода – 500 мл

Сахар – 500 г

Пудра сахарная – по вкусу

Как готовить?

Тыкву очистить, нарезать кубиками. Поставить на огонь кастрюлю с водой, добавить цедру лимона и его сок, всыпать сахар. После того как вода закипит, закинуть кусочки тыквы и варить 5 минут. Снять с огня, остудить и повторить процедуру еще два раза. После выложить тыкву на сито, дать стечь жидкости, далее переложить ломтики на пергамент и оставить сушиться на 72 часа. Через трое суток цукаты посыпать сахарной пудрой, перемешать.

Манты с тыквой

Что потребуется?

Тесто

Тыква очищенная – 900 г

Лук репчатый – 400 г

Масло сливочное

Соль

Перец

Как готовить?

Готовим начинку: разрезать тыкву пополам, удалить семена, очистить и нарезать мелкими кубиками. Лук измельчить и смешать с тыквой, посолить и поперчить. Тесто скатать колбаской, нарезать кусочками и скалкой раскатать лепешечки. В каждую положить начинку и слепить манты. После отварить на пару и перед подачей на стол смазать сливочным маслом.

Запеченная тыква

Что потребуется?

Тыква – 1 кг

Чеснок – 2 зубчика

Масло оливковое

Лук репчатый красный, мелко нарезанный – 1 шт.

Маслины нарезанные – 2 ст. л.

Розмарин – 2 веточки и листья нарезанные

Чили – 1 стручок или ¼ ч. л.

Мускатный орех молотый – большая щепотка

Корица молотая – большая щепотка

Рис басмати – ¼ стакана (50 )

Клюква сушеная – 75 г

Фисташки очищенные – 50 г

Цедра одного лимона

Овощной отвар – 200 мл

Зелень петрушки нарезанная

Как готовить?

Духовку разогреть до 230 градусов. Срезать верхушку тыквы, ложкой убрать семечки и немного мякоти. Мякоть вместе с 1 зубчиком чеснока измельчить.

Разогреть сковороду на среднем огне. Влить немного масла, выложить на сковороду тыквенно-чесночную массу, лук, маслины и половину розмарина. Готовить в течение 10 минут. Растолочь в ступке до пастообразного состояния оставшийся чеснок, розмарин, чили, смешать с мускатным орехом, корицей, посолить и поперчить.

Добавить немного масла и смазать смесью тыкву изнутри. Посолить и поперчить луково-чесночную смесь, перемешать с рисом, ягодами, орехами, цедрой и щепоткой мускатного ореха и корицы. Добавить бульон, довести до кипения. Готовить на малом огне три минуты.

Выложить на противень кусок фольги. Наполнить тыкву готовым фаршем. Закрыть срезанной частью. Смазать поверхность тыквы небольшим количеством масла и завернуть в фольгу. Запекать около часа.

Снимите "крышку", подав готовую тыкву к столу. Разрежьте запеченную тыкву на крупные части, посыпьте петрушкой и ешьте с удовольствием и на здоровье.

Рагу из тыквы и перца

Что потребуется?

Небольшая тыква или половина крупной

сладкий перец – 5-7 стручков

головка чеснока – 1 шт.

ассорти зелени (петрушка, укроп, кинза) – 2 пучка

консервированные помидоры в собственном соку – 1 банка

лук – 4 шт.

соль, молотый черный перец

Как готовить?

Тыкву вымыть, очистить и нарезать кусочками длиной 5 см и толщиной 2-3 см. Сладкий перец вымыть, очистить от семян и нарезать кусочками. Лук очистить и нарезать крупными кусочками. Зелень вымыть, обсушить и порубить. Консервированные помидоры разрезать на четыре части. Чеснок очистить и разделить на зубчики. Подготовленные овощи сложить слоями в сотейник или равномерно разложить в порционные горшочки. Каждый слой овощей пересыпать рубленой зеленью, посолить и поперчить. Полить овощи соком консервированных томатов и тушить на медленном огне под крышкой 25-30 мин. Подавать в горячем или в холодном виде, украсив зеленью (по желанию).