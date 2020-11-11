В алтайском селе мужчина до смерти избил другого из-за ссоры о статусе в тюрьме

В Алтайском крае ранее отсидевшего 44-летнего мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть другого вышедшего из мест лишения свободы жителя региона, из-за спора о статусе в уголовном мире.

Как установило следствие, вечером в августе 2020 года двое мужчин в одном из сел Волчихинского района вместе выпивали. Между ними возник конфликт из-за положения в криминальной среде. Обвиняемый, взяв биту, причинил знакомому множественные удары в область жизненно важных органов, от полученных травм 41-летний потерпевший скончался через день в больнице.

Пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю сообщает, что обвиняемый полностью признал вину в содеянном. Следователи собрали достаточные доказательства и передали уголовное дело по статье ч. 4 ст. 111 ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего") в суд.