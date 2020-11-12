Военные перекроют несколько участков трасс в Алтайском крае

12 ноября военные ограничат движение для всех видов транспорта по трассам в Алтайском крае. Водителей просят заранее планировать свой маршрут.

Колонные перекроют следующие участки:

с 8:00 до 8:30 – н.п. Сибирский – а/д Р-256 "Чуйский тракт" – садоводство "Горизонт" – 187 км а/д Р-256;

с 12:30 до 15:30 – садоводство "Горизонт" – 187 км а/д Р-256 – а/д Р-256 "Чуйский тракт" – н.п. Сибирский;

с 18:10 до 21:10 – н.п. Озерки – а/д Р-256 "Чуйский тракт" – н.п. Сибирский – а/д Первомайское-Новокраюшкино – н.п. Новокраюшкино.

Ранее amic.ru писал о том, что третью федеральную трассу в Алтайском крае начнут ремонтировать в 2021 году.