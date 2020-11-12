Военные перекроют несколько участков трасс в Алтайском крае

12 ноября военные ограничат движение для всех видов транспорта по трассам в Алтайском крае. Водителей просят заранее планировать свой маршрут.
Колонные перекроют следующие участки:
- с 8:00 до 8:30 – н.п. Сибирский – а/д Р-256 "Чуйский тракт" – садоводство "Горизонт" – 187 км а/д Р-256;
- с 12:30 до 15:30 – садоводство "Горизонт" – 187 км а/д Р-256 – а/д Р-256 "Чуйский тракт" – н.п. Сибирский;
- с 18:10 до 21:10 – н.п. Озерки – а/д Р-256 "Чуйский тракт" – н.п. Сибирский – а/д Первомайское-Новокраюшкино – н.п. Новокраюшкино.
Ранее amic.ru писал о том, что третью федеральную трассу в Алтайском крае начнут ремонтировать в 2021 году.
Комментарии
А заранее о таком нельзя сообщать??? Хотя бы за 2 дня. Как тут поездки можно планировать междугородные, если сообщают за несколько часов? Здравый смысл то есть у кого?
Поддерживаю! Люди ведь не только на 100 км. ездят, а бывает и на тысячи километров и поездка планируется задолго. И раз у нас так часто они возятся по трассам, не пора ли создать сайт/раздел (военным), где будет выкладываться актуальная информация с указанием на карте?
Есть смысл от этого движняка кроме списания ГСМ ?
12.11.2020 09:27
Санёк
Ага, чтобы шпионам было удобнее и не апаздать пазырить чё там поехало?
Ночью нада ездить, ничё не видно и никому особо не мешаешь часиков так с 2 до 5.