Такой день. Пикап за 14,5 млн рублей и смерть барнаульского футбольного арбитра

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 10 ноября. Без коронавируса.

9 ноября ушел из жизни футбольный арбитр из Барнаула Александр Меньчиков. Ему было 67 лет. По информации Барнаульской городской федерации футбола, Александр Павлович лежал в больнице с двухсторонним воспалением легких.

Специализированные автобусы пополнят автопарк Алтайского края. Регион получит 53 транспортных средства. В том числе 40 автобусов ПАЗ вместимостью 21-24 человека, четыре ПАЗа вместимостью 25-31 человек, шесть автобусов ГАЗ вместимостью 10-12 человек, два УАЗа вместимостью 13-20 человек и один ГАЗ-Next.

Житель Угловского района выставил объявление о продаже автомобиля Toyota Tundra. Пикап подготовило известное тюнинг-ателье. Продавец оценил машину в 14,682 млн рублей.

Министерство сельского хозяйства Алтайского края составило рейтинг хозяйств с самыми удойными коровами. Перечень отражает показатели за девять месяцев 2020 года.

С начала 2020 года в Алтайском крае на выплаты в связи с рождением первого ребенка направили 1,386 млрд рублей. Поддержку получили 15 310 семей региона.

В Алтайском крае могут появиться сертификаты на получение жилья для детей-сирот. Это произойдет только после принятия соответствующего федерального закона, скорее всего, не ранее следующего года.