Мокрый снег и гололед. О погоде в Алтайском крае 12 ноября

12 ноября в Алтайском крае продолжатся осадки в виде мокрого снега, а в отдельных районах ожидаются гололедные явления.

Как передает краевой Гидрометцентр, днем 12 ноября температура в регионе составит от -3°С до + 2°С, по югу до +8°С. Временами осадки в виде мокрого снега, по югу – с дождем. В предгорных районах местами пройдут сильные осадки. В отдельных районах – гололед. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле днем столбики термометров покажут от 0°С до +2°С, временами мокрый снег. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, без порывов.