Барнаульские дорожники усилили дежурства из-за возможного снегопада

Барнаульское МБУ "Автодорстрой" усилило дежурство в связи с неблагоприятным прогнозом погоды на следующие сутки.

Как сообщает пресс-центр мэрии, учреждение продлило дневную и ночную смену до 20:00 и 8:00 соответственно, машинисты заступают на двенадцатичасовые дежурства. Всего с началом снегопада к работе готовы приступить до 90 единиц техники, а в чистке тротуаров задействуют 11 тракторов со щетками.

При выпадении снега дорожники в первую очередь обработают песчано-соляной смесью наиболее опасные участки дорожной сети города: мосты, спуски, подъемы и перекрестки. При усилении снегопада служба может принять решение о сплошной обработке дорог реагентами.

Напомним, что синоптики пообещали сохранение неблагоприятных погодных условий. Так, в четверг, 12 ноября, краевой Гидрометцентр прогнозирует сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, а к ночи 13 ноября – установление постоянного снежного покрова.