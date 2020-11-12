Актера Дмитрия Певцова похоронят рядом с сыном

Российский актер Дмитрий Певцов приобрел место под погребение на Троекуровском кладбище в Москве. Артист выбрал себе участок рядом с могилой погибшего сына Даниила.
Как рассказал охранник погоста корреспонденту "Экспресс газеты", захоронение находится на престижном 21-м участке московского кладбища. По его словам, Певцов вместе с женой Ольгой Дроздовой часто посещают могилу и самостоятельно ухаживают за памятником.
При этом соседний участок действительно пустует, однако на нем уже построена каменная ограда, а земля засыпана щебнем.
Напомним, что внебрачный сын актера Даниил Певцов умер в 2012 году в возрасте 22 лет в результате несчастного случая во время вечеринки с бывшими одноклассниками. Певцов-младший ради шутки встал руками на перила балкона, потерял равновесие и упал с третьего этажа.
Даниил был нежеланным ребенком – его мать Лариса Блажко забеременела от возлюбленного, когда они еще были студентами ГИТИСа, и тогда Певцов отказался признавать отцовство. Однако позднее он наладил отношения с сыном и нередко заявлял, что сильно жалеет об упущенных годах.
Комментарии
А Лариса Блажко не желает подсуетиться?
С заголовками аккуратнее, горе-журналисты! Подумал, что умер человек.
заголовок жуть.
Журналисты, вы адекватнее будьте, заголовок - ваш хлеб, это понятно, однако элементарную этику соблюдать вас не учил видимо никто.
Вся суть отечественной журналистики в сотворении таких заголовков и ляпании таких "новостей"
Люди с больной психикой не должны ошиваться в журналистике. Такой заголовок не может придумать нормальный человек, только психопат- журналюга.
Ну и заголовок !!
АМИК! Крышу свернуло?
Кто придумал этот заголовок -больной на всю голову!!!!!
тоже подумалось, что умер, у журналистов совести нет
Ужас. Амик все желтее и желтее
Ну ничего святого нет! Чем пестрее заголовок тем лучше? Новость ни о чем, а заголовок..... слов нет!!!!
Ну вот, вы отреагировали. Заголовок выполнил свою функцию.
А о правдивости другой предоставляемой информации тоже в этом духе, Амик?
Адекватный человек и актер! А вот вожди считают себя бессмертными, поэтому и не дают стране и людям жить по человечески...
А о правдивости другой предоставляемой информации тоже в этом духе, Амик?
Читайте не только заголовок.
Охранник погоста может что-то знать. Допустим. Но планы Пескова как ему знать?
Заголовок - вранье. АМИК - на повышение квалификации. Идите лучше в техникум осваивать рабочую профессию!
Заголовок да, отважный. У меня правда перед чтением мелькнула мысль, что он купил участок, так и есть. Но всё-равно, мож он без вести пропадёт потом, и тогда заголовок вдвойне неправдивый.