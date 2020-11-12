Актера Дмитрия Певцова похоронят рядом с сыном

Российский актер Дмитрий Певцов приобрел место под погребение на Троекуровском кладбище в Москве. Артист выбрал себе участок рядом с могилой погибшего сына Даниила.

Как рассказал охранник погоста корреспонденту "Экспресс газеты", захоронение находится на престижном 21-м участке московского кладбища. По его словам, Певцов вместе с женой Ольгой Дроздовой часто посещают могилу и самостоятельно ухаживают за памятником.

При этом соседний участок действительно пустует, однако на нем уже построена каменная ограда, а земля засыпана щебнем.

Напомним, что внебрачный сын актера Даниил Певцов умер в 2012 году в возрасте 22 лет в результате несчастного случая во время вечеринки с бывшими одноклассниками. Певцов-младший ради шутки встал руками на перила балкона, потерял равновесие и упал с третьего этажа.

Даниил был нежеланным ребенком – его мать Лариса Блажко забеременела от возлюбленного, когда они еще были студентами ГИТИСа, и тогда Певцов отказался признавать отцовство. Однако позднее он наладил отношения с сыном и нередко заявлял, что сильно жалеет об упущенных годах.