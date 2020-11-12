В Роскачестве рассказали, зачем нужно выключать смартфон на ночь

Специалист пресс-службы Роскачества Алеся Боровикова рассказала, что выключать смартфон на ночь не имеет смысла с технической точки зрения, однако с точки зрения психологии это оправданно. По ее словам, есть исследования, показывающие прямую связь между проблемами со сном и использованием девайса в кровати в темноте.

"Если вы используете телефон в постели перед сном, включайте ночной режим в настройках телефона. Эта опция может называться по-разному, она изменяет спектр свечения на более желтый, снижая тем самым нагрузку на глаза", – сообщила эксперт в беседе с агентством "Прайм".

Но Боровикова отметила, что такой режим не полностью устраняет нагрузку на глаза. Поэтому лучшим решением будет либо не пользоваться гаджетом за час до сна, либо вовсе его отключать перед отправкой в постель.

Ранее китайский врач раскрыл простые способы быстрее уснуть, одним из которых стал отказ от мобильных устройств за час перед сном.