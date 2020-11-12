Россия выделила более миллиарда долларов на помощь Сирии

Руководитель российско-сирийского межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев Михаил Мизинцев заявил о крупных вложениях России на восстановление Сирии.
"На гуманитарные цели, восстановление электросетей и промышленного производства, объектов религиозного культа Россией выделено более 1 миллиарда долларов", – цитирует Мизинцева РИА Новости.
Часть вложений направлено на развитие медицины, жилищного строительства, природопользования и образования. В частности, в Сирии открыли Центр открытого образования на русском языке, где подготавливают преподавателей.
"В российских образовательных организациях высшего образования сегодня обучаются 1 319 граждан Сирии, – уточнил Мизинцев. – Уже завершили обучение более 1,9 тысячи молодых специалистов".
Ранее российский лидер Владимир Путин в своей речи на международном экономическом форуме "Россия – Африка" напомнил, что страна простила задолженность государствам Африки в размере 20 млрд долларов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, какой смысл имело списание долгов африканским странам. По его словам, это взаимовыгодное и прагматичное решение, которое открывает путь российским компаниям на африканский рынок и ускоряет развитие сотрудничества.
Комментарии
Лучше бы пособие по безработице повысили , 1720 руб смех, как жить то и по возрасту (51)на работу не берут((((
Вы уж определитесь лярд рублей или баксов
в Сирии медицину надо развивать, а в России и так сойдет
Нужно под суд отдавать за за такое глумление - в России люди гибнут из-за недостатка денег на медицину, а кто-то разбазаривает народные деньги!!!Ё
А нам тарифы.
Мудрые ребята. Если хочешь сделать человека богатым не давай ему денег а повышай тарифы и цены. Так нам и надо.
Купил себе мировое уважание, что тут не понятного
За чей счет себе праздники Путин устраивает? Это называется: Кидать понты,-сами разутые, раздетые, денег нет на оплату врачей, а туда же
Какая забота о русском народе.
А по федеральным каналам денюжку собирают на помощь росиянским детям. Тьфу на Рашу
Теперь будете все на семитов работать.
От гордости за вЯличия России прям в зобу дыханье сперло.
А в деревнях дорог как не было так и нет. А зачем ? Привыкли же землю топтать.
это взаимовыгодное и прагматичное решение, которое открывает путь российским компаниям на африканский рынок и ускоряет развитие сотрудничества.
то что выгодно газпрому и иже с ним - то выгодно рф)))
Россия - щедрая душа! Слава нашему барину
Купил себе мировое уважание, что тут не понятного
на фоне сдачи нагорного карабаха туркам)))
все в сирию! (там помогают)
Не вдаваясь в цели этих финансовых "выделений" хотелось бы всё же узнать, как сие процедуры увязываются с федеральным бюджетом? Другими словами, как можно взять из него деньги на цели, не запланированные ранее при составлении это важнейшего документа, имеющего статус Закона?
Трамп в свое время на коленях умолял Конгресс, что тот позволил ему потратить на строительство стены между США и Мексикой денег больше, чем это планировалось бюджетом. Почему в РФ утвержденный бюджет - пустой звук?
Ссср 2.0. По кругу на одни и те же грабли...
12.11.2020 11:16
Ale XXX
Так у нас и работа правительства на благо народа, тоже является простым звуком.
Как быть патриотом в стране, которая другим странам прощает долги и раздает народные деньги, а своих граждан оставляет без медицинской помощи?
Как у Слепакова, хорошо нам жить в стране, а народ живет в г@вне...как то так
12.11.2020 11:31
- гость -
ваши губеры отчитываются что ситуация под контролем и все идет по плану.
вы видели эти планы?
У нас все пустое.
12.11.2020 11:16
Ale XXX
тоже мне авторитет нашли, победивший в выборах остался ни с чем.
таким как он никакие конгрессы ничего не дают, неугодный олстритам в изгои.
12.11.2020 11:38
- гость -
ваши губеры отчитываются что ситуация под контролем и все идет по плану.
вы видели эти планы?
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Да-да, всегда в России царь хороший, просто не в курсе, что народ бедствует, а во всем виноваты барины.
Я чувствую себя чужим на этом "празднике жизни"
а более лярда - это сколько? 2 или 3 или 5???
А у нас пенсионерам работающим не хотят индексировать пенсии, денег нет. Зачем нам та кая внешняя политика, когда многие в Росссии бедно живут, за исключением олигархов и богатых. А что из вариканских денег нельзя на зарплаты россиянам добавить или на сирийские купить томографы?
Россией выделено более 1 миллиарда долларов
У нас есть такие деньги? А на повышение пенсий работающим нет.
10:50
Кот.Без сапог.
Какая забота о русском народе.
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Помню раньше вы всячески подмахивали режиму, а что случилось сейчас? Может какая нибудь медицинская драма? Не хватило лекарств? Длинные очереди из-за нехватки оборудования?
это правильно Сирии надо помогать, если не мы, то кто?
Надоть ишшо Карабаху помочь.
12:21
- гость -
Надоть ишшо Карабаху помочь.
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Не удивлюсь, если Владимир Владимирович переселит в РФ беженцев из Карабаха.
Внутри страны всё ...хорошо.пора помогать всем вокруг
ну вконец концов, мы же Великая энергетическая сверхдержава!
что вам эти миллиарды жалко что-ли для братского народа.
наоборот такой помощью надо гордится как и нашим Президентом!
Вова, ты будешь проклят россиянами. Будущие поколения будут призжать на твою могилку, чтобы справить нужду.