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Новости

Россия выделила более миллиарда долларов на помощь Сирии

, ИА "Амител"
На эти деньги будут восстанавливать культурные объекты, электросети и промышленность
Фото: i.telegraph.co.uk

Фото: i.telegraph.co.uk

Руководитель российско-сирийского межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев Михаил Мизинцев заявил о крупных вложениях России на восстановление Сирии.

"На гуманитарные цели, восстановление электросетей и промышленного производства, объектов религиозного культа Россией выделено более 1 миллиарда долларов", – цитирует Мизинцева РИА Новости.

Часть вложений направлено на развитие медицины, жилищного строительства, природопользования и образования. В частности, в Сирии открыли Центр открытого образования на русском языке, где подготавливают преподавателей.

"В российских образовательных организациях высшего образования сегодня обучаются 1 319 граждан Сирии, – уточнил Мизинцев. – Уже завершили обучение более 1,9 тысячи молодых специалистов".

Ранее российский лидер Владимир Путин в своей речи на международном экономическом форуме "Россия – Африка" напомнил, что страна простила задолженность государствам Африки в размере 20 млрд долларов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, какой смысл имело списание долгов африканским странам. По его словам, это взаимовыгодное и прагматичное решение, которое открывает путь российским компаниям на африканский рынок и ускоряет развитие сотрудничества.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

12.11.2020 10:36
Гость

Лучше бы пособие по безработице повысили , 1720 руб смех, как жить то и по возрасту (51)на работу не берут((((

12.11.2020 10:36
гость

Вы уж определитесь лярд рублей или баксов

12.11.2020 10:40
г

в Сирии медицину надо развивать, а в России и так сойдет

12.11.2020 10:40
- гость -

Нужно под суд отдавать за за такое глумление - в России люди гибнут из-за недостатка денег на медицину, а кто-то разбазаривает народные деньги!!!Ё

12.11.2020 10:40
- гость -

А нам тарифы.

12.11.2020 10:43
- гость -

Мудрые ребята. Если хочешь сделать человека богатым не давай ему денег а повышай тарифы и цены. Так нам и надо.

12.11.2020 10:47
Гость

Купил себе мировое уважание, что тут не понятного

12.11.2020 10:50
- гость -

За чей счет себе праздники Путин устраивает? Это называется: Кидать понты,-сами разутые, раздетые, денег нет на оплату врачей, а туда же

12.11.2020 10:50
Кот.Без сапог.

Какая забота о русском народе.

12.11.2020 10:52
- гость -

А по федеральным каналам денюжку собирают на помощь росиянским детям. Тьфу на Рашу

12.11.2020 10:55
кичи-бей

Теперь будете все на семитов работать.

12.11.2020 11:00
- гость -

От гордости за вЯличия России прям в зобу дыханье сперло.

12.11.2020 11:03
- гость -

А в деревнях дорог как не было так и нет. А зачем ? Привыкли же землю топтать.

12.11.2020 11:07
- гость -

это взаимовыгодное и прагматичное решение, которое открывает путь российским компаниям на африканский рынок и ускоряет развитие сотрудничества.

то что выгодно газпрому и иже с ним - то выгодно рф)))

12.11.2020 11:08
Mestnyi122

Россия - щедрая душа! Слава нашему барину

12.11.2020 11:10
- гость -

Купил себе мировое уважание, что тут не понятного

на фоне сдачи нагорного карабаха туркам)))

12.11.2020 11:12
- гость -

все в сирию! (там помогают)

12.11.2020 11:16
Ale XXX

Не вдаваясь в цели этих финансовых "выделений" хотелось бы всё же узнать, как сие процедуры увязываются с федеральным бюджетом? Другими словами, как можно взять из него деньги на цели, не запланированные ранее при составлении это важнейшего документа, имеющего статус Закона?
Трамп в свое время на коленях умолял Конгресс, что тот позволил ему потратить на строительство стены между США и Мексикой денег больше, чем это планировалось бюджетом. Почему в РФ утвержденный бюджет - пустой звук?

12.11.2020 11:18
- гость -

Ссср 2.0. По кругу на одни и те же грабли...

12.11.2020 11:19
- гость -


12.11.2020 11:16
Ale XXX
Так у нас и работа правительства на благо народа, тоже является простым звуком.

12.11.2020 11:31
- гость -

Как быть патриотом в стране, которая другим странам прощает долги и раздает народные деньги, а своих граждан оставляет без медицинской помощи?

12.11.2020 11:37
Электорат

Как у Слепакова, хорошо нам жить в стране, а народ живет в г@вне...как то так

12.11.2020 11:38
- гость -

12.11.2020 11:31
- гость -
ваши губеры отчитываются что ситуация под контролем и все идет по плану.
вы видели эти планы?

12.11.2020 11:39
- гость -

У нас все пустое.

12.11.2020 11:39
- гость -

12.11.2020 11:16
Ale XXX

тоже мне авторитет нашли, победивший в выборах остался ни с чем.
таким как он никакие конгрессы ничего не дают, неугодный олстритам в изгои.

12.11.2020 11:47
- гость -

12.11.2020 11:38
- гость -

ваши губеры отчитываются что ситуация под контролем и все идет по плану.
вы видели эти планы?
-----
Да-да, всегда в России царь хороший, просто не в курсе, что народ бедствует, а во всем виноваты барины.

12.11.2020 11:52
Русский

Я чувствую себя чужим на этом "празднике жизни"

12.11.2020 11:59
- гость -

а более лярда - это сколько? 2 или 3 или 5???

12.11.2020 11:59
Читатель

А у нас пенсионерам работающим не хотят индексировать пенсии, денег нет. Зачем нам та кая внешняя политика, когда многие в Росссии бедно живут, за исключением олигархов и богатых. А что из вариканских денег нельзя на зарплаты россиянам добавить или на сирийские купить томографы?

12.11.2020 12:03
- гость -

Россией выделено более 1 миллиарда долларов

У нас есть такие деньги? А на повышение пенсий работающим нет.

12.11.2020 12:07
- гость -

10:50
Кот.Без сапог.
Какая забота о русском народе.
-----------
Помню раньше вы всячески подмахивали режиму, а что случилось сейчас? Может какая нибудь медицинская драма? Не хватило лекарств? Длинные очереди из-за нехватки оборудования?

12.11.2020 12:07
- гость -

это правильно Сирии надо помогать, если не мы, то кто?

12.11.2020 12:21
- гость -

Надоть ишшо Карабаху помочь.

12.11.2020 12:25
- гость -

12:21
- гость -
Надоть ишшо Карабаху помочь.
-------
Не удивлюсь, если Владимир Владимирович переселит в РФ беженцев из Карабаха.

12.11.2020 12:31
- гость -

Внутри страны всё ...хорошо.пора помогать всем вокруг

12.11.2020 12:33
- гость -

ну вконец концов, мы же Великая энергетическая сверхдержава!
что вам эти миллиарды жалко что-ли для братского народа.
наоборот такой помощью надо гордится как и нашим Президентом!

12.11.2020 13:38
Павсекакий

Вова, ты будешь проклят россиянами. Будущие поколения будут призжать на твою могилку, чтобы справить нужду.

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