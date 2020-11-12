Россия выделила более миллиарда долларов на помощь Сирии

Руководитель российско-сирийского межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев Михаил Мизинцев заявил о крупных вложениях России на восстановление Сирии.

"На гуманитарные цели, восстановление электросетей и промышленного производства, объектов религиозного культа Россией выделено более 1 миллиарда долларов", – цитирует Мизинцева РИА Новости.

Часть вложений направлено на развитие медицины, жилищного строительства, природопользования и образования. В частности, в Сирии открыли Центр открытого образования на русском языке, где подготавливают преподавателей.

"В российских образовательных организациях высшего образования сегодня обучаются 1 319 граждан Сирии, – уточнил Мизинцев. – Уже завершили обучение более 1,9 тысячи молодых специалистов".

Ранее российский лидер Владимир Путин в своей речи на международном экономическом форуме "Россия – Африка" напомнил, что страна простила задолженность государствам Африки в размере 20 млрд долларов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, какой смысл имело списание долгов африканским странам. По его словам, это взаимовыгодное и прагматичное решение, которое открывает путь российским компаниям на африканский рынок и ускоряет развитие сотрудничества.