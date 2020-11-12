Барнаулец арендовал игровую приставку и продал ее

22-летний житель Барнаула обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Потерпевший рассказал, что молодой человек взял у него в аренду игровую приставку стоимостью 25 тысяч рублей и не отдал в обозначенный срок. При этом первоначально владелец пытался вернуть устройство самостоятельно.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый житель краевой столицы 1998 года рождения", — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Как оказалось, на момент задержания игровую приставку он уже сдал в комиссионный магазин, а вырученные деньги потратил на собственные нужды. В результате полицейские возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".

Ранее молодой житель Барнаула обворовал спортивный магазин, пронеся мимо кассы пять вещей.