В Горном Алтае за последние сутки зарегистрировали еще две смерти пациентов с коронавирусом, сообщает республиканский оперштаб. Таким образом, всего в регионе скончались 75 человек с подтвержденным COVID-19.

Кроме того, число заболевших выросло на 135 – до 9292 человек. Выздоровели из этого числа 6742 пациента, 169 из которых – за минувшие сутки.

"Коронавирус подтвердился у 40 жителей города Горно-Алтайска; у 24 жителей Кош-Агачского района, в том числе у шести детей; у 23 жителей Майминского района, в том числе у шести детей; у 16 жителей Усть-Канского района; у 15 жителей Улаганского района, в том числе у трех детей; у 14 жителей Чемальского района; у двух жителей Шебалинского района; у одного жителя Турочакского района", — говорится в сводке.

Всего на COVID-19 в регионе обследовали 128 486 человек. За сутки исследовано 746 проб.