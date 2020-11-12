"FIFA – зло". Александр Соболев посоветовал всем удалить игру

Воспитанник барнаульского футбола Александр Соболев рассказал sport24.ru, что любит поиграть в компьютерную игру FIFA, но в то же время она нередко выводит его из равновесия. FIFA-21 понравилась ему больше, чем 20-я, но при этом у нее есть раздражающая особенность, уточнил спортсмен.

"Эта несуразица, когда через 10 рикошетов на 90-й минуте пропускаешь, это прям никуда не годится. Я хоть и выиграл 21 матч из 30 в Weekend-лиге, играть больше не хочется, – заявил Соболев. – Был случай, когда играл в Барнауле в отпуске – открыл окно и выкинул джойстик. Потом сразу оделся, поехал за новым и продолжил играть. Вообще FIFA – зло. Я всем советую просто удалить эту игру".

Ранее Соболев признался, что считает несправедливой компенсацию, которую московский "Спартак" должен выплатить "Динамо-Барнаул" за свое воспитание.

По словам футболиста, его воспитывал тренер, а оплачивали большую часть расходов родители. В чем же заслуга клуба в этом процессе, спортсмен не знает.