В Алтайском крае грабители похитили 80-килограммовый электродвигатель ради спиртного

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю / 22.мвд.рф
В селе Топчиха полицейские задержали трех безработных местных жителей по подозрению в краже электродвигателя. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Инцидент произошел в начале ноября. Тогда злоумышленники проникли на территорию одного из строительно-монтажных предприятий, разбили окно у склада и похитили оттуда электродвигатель мощностью 11 киловатт.
"Агрегат весом почти 80 килограммов мужчины достали через окно, после чего погрузили в тележку, зацепленную за мотоблок, и увезли. Впоследствии похищенный двигатель стоимостью около 15 тысяч рублей сдали в пункт приема металла за 700 рублей, которые потратили на алкоголь", – рассказали в полиции, уточнив, что один из подозреваемых ранее работал на предприятии и знал, где хранился двигатель.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище".
Комментарии
Приемщиков металла тоже задержали или скупка краденого неподсудна?
Нельзя грабить путем похищения !
А на каком основании они стали грабителями???
Грабеж же подразумевает открытое хищение чужого имущества, а кража – это тайное хищение чужого имущества.