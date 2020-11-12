Актриса, звезда Comedy Woman Екатерина Варнава порадовала поклонников новым пикантным снимком. Звезда предстала на фото в обнаженном виде и с париком на голове. Фотографом выступил Даниил Величко, уже не раз работавший с актрисой.
Варнава подписала фото строкой из песни Аллы Пугачевой "Арлекино": "... нужно быть смешным для всех".
Поклонники и коллеги по цеху оценили кадр. "Рисовать! Тебя нужно рисовать", – написала певица Катя Iowa. "Искусство, любовь, обожания, обнимания, расцелования", – восхитилась актриса Мария Кравченко. "Как горячо", – отметила певица Анна Седокова.
Некоторые подписчики решили, что этим постом Варнава решила поддержать футболиста Артема Дзюбу, угодившего в секс-скандал. Однако сама актриса никак не прокомментировала эти догадки.
Комментарии
Кукушка хвалит петуха....Ох, и страшна же эта Варнава.
Да, страшно, а не смешно.
Бабайка.
покормить бы её...
О!О! У-е-е...
А чо она копчёная какая-то?!!!!
Аааа... она поди негра!