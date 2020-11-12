Две мачты и платформа. Что нужно знать перед покупкой строительного подъемника

Телескопический подъемник незаменим при монтажных, отделочных или ремонтных работах. По функциональности такие агрегаты могут заменить выдвижную лестницу и стремянку. Но при выборе телескопического подъемника нужно знать несколько важных аспектов:

Строительные подъемники имеют одну или две телескопические мачты, на которых закреплены платформы. Для их перемещения используют гидравлический или механический приводы, которые питают двигатель внутреннего сгорания, или его электрическая альтернатива. В среднем платформа может подниматься на 6-15 метров.

Подъемник с одной мачтой вмещает максимум 150 кг и поднимает не выше чем на десять метров. Двухмачтовый агрегат может поднять до 250 кг на высоту до двенадцати метров. Именно поэтому двухмачтовые строительные телескопические подъемники гораздо популярнее у застройщиков, чем менее мощный аналог.

Двухмачтовый подъемник очень устойчив: его можно использовать как в прикрепленном к стене варианте, так и в виде отдельно стоящего механизма. Во втором случае несколько ограничены его грузоподъемность и высота, но в пределах подъема до двух тонн на пару этажей агрегат вполне эффективен.

Отдельно стоящие двухмачтовые подъемники хороши тем, что размеры платформы могут быть довольно значительными. Это удобно при подъеме негабаритных грузов, например, потолочных панелей, балок, труб.

Двухмачтовый аппарат состоит из:

платформы с поручнями и ведущей к ней лестнице;

основания на колесах с опорой и пультом управления;

двух мачт: с левого и правого краев.

Чтобы подъемник подходил под ваши цели и служил долго, нужно обратить внимание на такие параметры, как двигатель и платформа. Так, электрический двигатель почти бесшумен, но требует подключения к сети мощностью минимум 220 вольт. Ситуацию может спасти блок с аккумулятором. Но если нет возможности подключения, необходимо отдать предпочтение двигателю внутреннего сгорания.

При выборе платформы важно не ошибиться с размером. Если работы будут проходить в ограниченном пространстве, лучше выбрать агрегат с менее широкой платформой. На масштабных объектах комфортнее работать на большой плоскости.

Также помните, что чем больше веса выдерживает устройство, тем шире область применения. Но и стоимость будет выше. То же самое касается и высоты подъема.