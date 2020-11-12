Глава Минздрава Иркутской области ушла в отставку

Министр здравоохранения Иркутской области Наталия Ледяева покинула свой пост. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Как отмечается, глава ведомства по неизвестной пока причине написала заявление об увольнении по собственному желанию. На данный момент полномочия министра исполняет ее заместитель Анна Данилова.

В октябре Наталию Ледяеву отстранили от работы на время проверки по делу о закупке поддельных средств защиты для медучреждений. По информации агентства, ущерб бюджету региона составил более 40 млн рублей, а одним из фигурантов оказался ее сын.

Напомним, что в начале ноября главу Минздрава Омской области Ирину Солдатову отправили в отставку. Причиной стал инцидент со скорыми, которые приехали к зданию министерства.

Позднее глава Алтайского края Виктор Томенко также ответил на вопрос о том, обсуждалась ли возможная отставка министра здравоохранения региона Дмитрия Попова. Тогда губернатор однозначно обозначил свою позицию, заявив, что отставка Попова, как и других министров, не рассматривалась.