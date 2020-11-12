В ВОЗ рассказали, как убедить антипрививочников вакцинироваться от коронавируса

В ВОЗ заявили, что люди, которые категорически отказываются от вакцинации, могут изменить свое мнение, если прививки от COVID-19 докажут свою безопасность и эффективность на практике, пишет РИА Новости.

"Маловероятно, что те, кто уже решительно выступает против вакцинации, изменят свое мнение, но все будет зависеть от того, как будет развиваться пандемия", – отметили в организации.

Кроме того, эксперты ВОЗ видят причину недоверия людей к будущим вакцинам из-за дезинформации. Однако они рассчитывают на позитивный настрой граждан в отношении вакцинации с появлением безопасных и эффективных препаратов от коронавируса. В организации заверили, что вакцины помогут вернуться к нормальной жизни.

По данным университета Джонса Хопкинса, за все время в мире зарегистрировали 52 млн случаев коронавируса и 1,2 млн смертей. Больше всего больных насчитывается в США (10,4 млн человек), Индии (8,6 млн) и Бразилии (5,7 млн). На четвертом месте находится Франция (1,9 млн), а на пятом – Россия (1,8 млн).