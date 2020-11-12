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В ВОЗ рассказали, как убедить антипрививочников вакцинироваться от коронавируса

, ИА "Амител"
В организации считают, что многие противники препаратов от COVID-19 изменят свое мнение с появлением эффективной вакцины
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

В ВОЗ заявили, что люди, которые категорически отказываются от вакцинации, могут изменить свое мнение, если прививки от COVID-19 докажут свою безопасность и эффективность на практике, пишет РИА Новости.

"Маловероятно, что те, кто уже решительно выступает против вакцинации, изменят свое мнение, но все будет зависеть от того, как будет развиваться пандемия", – отметили в организации.

Кроме того, эксперты ВОЗ видят причину недоверия людей к будущим вакцинам из-за дезинформации. Однако они рассчитывают на позитивный настрой граждан в отношении вакцинации с появлением безопасных и эффективных препаратов от коронавируса. В организации заверили, что вакцины помогут вернуться к нормальной жизни.

По данным университета Джонса Хопкинса, за все время в мире зарегистрировали 52 млн случаев коронавируса и 1,2 млн смертей. Больше всего больных насчитывается в США (10,4 млн человек), Индии (8,6 млн) и Бразилии (5,7 млн). На четвертом месте находится Франция (1,9 млн), а на пятом – Россия (1,8 млн).

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

12.11.2020 16:26
- гость -

недоверие людей к будущим вакцинам

К путенским вакцинам которые производят сомнительные компании доверия конечно же нет! Вот когда появятся вакцины крупных, международных фармацевтических фирм, то и доверие к ним появится.

12.11.2020 16:26
- гость -

Вакцинируйте сначала чиновников и их детей - тогда появится доверие к вакцине

12.11.2020 16:28
A1isa


12.11.2020 16:26
- гость -

думаешь они до нас дойдут? скажут колите российское и не выпендривайтесь

12.11.2020 16:36
- гость -

скажут колите российское и не выпендривайтесь

Нет, спасибо. Был у меня опыт, поставил отечественную вакцину от гриппа и через пару суток заболел чем-то очень похожим на грипп.

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