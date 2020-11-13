Фото из сети Интернет

Испугать одной фотографией – легко! А в пятницу, 13-го, тем более. Но на самом деле, если присмотреться внимательно, то ничего страшного в этих фотографиях нет. Как и в мистической пятнице. 2020 год стал страшнее любых ужасов.