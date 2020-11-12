Анна Попова предложила увеличить количество часов по эпидемиологии в медвузах

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала увеличить количество часов эпидемиологии в медицинских вузах, поскольку задача кадровой подготовки крайне важна.

"Мы сегодня говорим о том, что нам надо увеличивать количество часов в медицинских вузах, чтобы давать знания об эпидемиологии в большом объеме и всем специалистам, как это было еще несколько десятилетий назад", – цитирует Попову РИА Новости.

По ее словам, молодых специалистов следует подготавливать на таком уровне, чтобы они могли быстро адаптироваться и свободно ориентироваться в любой ситуации, в том числе связанной с инфекционными заболеваниями.

Ранее Анна Попова призвала ввести дополнительные ограничения по коронавирусу в тех регионах, показатели заболеваемости в которых превышают средний по стране.

За последние сутки в России выявили 21 608 случаев коронавируса, умерли еще 439 пациентов. За все время в стране заболели свыше 1,8 млн человек, выздоровели – 1,3 млн, 32 тысячи — скончались.