Пьяный житель Алтайского края проник в дом пенсионера и пригрозил его убить

В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего жителя Косихинского района. Его обвиняют в угрозе убийством пожилого мужчины и незаконном проникновении в его жилище.

Как рассказали в региональном СУ СКР, инцидент произошел в одну из ночей сентября 2020 года в Зональном районе. Тогда пьяный мужчина сломал замок и проник в дом 73-летнего местного жителя и начал угрожать ему убийством, сдавливая горло. Что именно послужило мотивом для преступления, в ведомстве не уточнили.

Во время следствия обвиняемый признался в содеянном. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.