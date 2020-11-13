Поддерживать иммунитет в холодный период можно сразу несколькими способами, рассказала терапевт Лариса Алексеева в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

По ее словам, в холодное время года дома должно быть хорошее искусственное освещение, чтобы создалось ощущение солнечного света. Поднимет настроение и приятный запах, а также желтый и оранжевый цвета. Для этого можно положить в вазу лимоны, апельсины и мандарины.

Кроме того, Алексеева рекомендовала разнообразить гардероб, заменив черные и серые вещи на цветные. От этого будет вырабатываться гормон радости серотонин. Для улучшения настроения также можно позволить себе черный шоколад, банан и кофе по утрам.

Не стоит игнорировать и прием витаминов. Специалист отметила, у многих людей осенью наблюдается недостаток витамина D.

"Не забывайте про витамин С, он иммуностимулирующий. Витамины группы В – В6 и В12. Они укрепляют нервную систему, в сочетании с витаминами D и С будут улучшать настроение. Витамин D3 должен назначить доктор, нужно сдать анализы и принимать необходимые вам микроэлементы", – сказала Алексеева.

Ранее врач-психиатр Евгений Фомин заявил, что наиболее эффективной "таблеткой" от депрессии является спорт. При этом вид физической активности не так важен – главное, нагружать мышцы.