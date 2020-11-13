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Первый тренер Александра Соболева объяснил его слова о "незаслуженной" компенсации

, ИА "Амител"
Александр Горбунов считает, что спортсмен желает развития детского футбола
Александр Соболев / Фото: ФК 'Крылья советов'

Александр Соболев / Фото: ФК "Крылья советов"

Первый тренер Александра Соболева прокомментировал championat.com слова воспитанника барнаульского футбола о том, что "Динамо-Барнаул" не заслуживает крупной компенсации за его воспитание.

По словам Александра Горбунова, речь идет не о том, чтобы деньги не платить совсем, а о том, чтобы направить их на развитие детского футбола.

"Соболев выступает за то, чтобы выплаты за него пошли на развитие детского спорта и самих детей. Саша говорит, что не согласен с выплатой, потому что они пошли на развитие профессионального футбола, – утверждает тренер. – Он в клубе-то даже не играл, находился только в школе. В "Динамо" ему предлагали контракт на пять лет с зарплатой в семь тысяч рублей. А в школе он был 12 лет, играл за сборную региона и своего года. Он хочет поддержать спортивную школу".

Горбунов подтвердил, что нападающий "Спартака" добровольно помогает с приобретением инвентаря. Он лично заверил тренера, что к нему можно обращаться, если что-то потребуется.

По словам наставника, ему за воспитание Соболева платили деньги лишь однажды – при его первом трансфере в ФК "Томь". Выплата с вычетом налогов составила почти 45 тысяч рублей.

Какие деньги, вырученные за воспитание футболиста, клуб потратил на развитие детского футбола, Горбунов не знает, так как подобные вопросы с ним не решают.

Александр Соболев вступил в полемику с клубом "Динамо-Барнаул" по поводу того, заслуживает ли команда крупную компенсацию за его воспитание. Соболев отметил, что большую часть расходов брали на себя родители, а не клуб. Пресс-служба алтайской команды публично ответила своему воспитаннику на критику, предположив, что он "забыл о реальной футбольной жизни в Барнауле".

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

13.11.2020 08:49
- гость -

Ну ежели хочет может порешать со Спартаком, чтобы выделили целевые средства и проследили за их использованием. Нашему нищему региону даже такие деньги - счастье!

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