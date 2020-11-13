Россиянка из зависти обвинила мужа-полицейского во взяточничестве

Полицейский из Саяногорска взял на тест-драйв джип и сказал жене, что теперь машина принадлежит ему. Женщина, с которой они вскоре должны были развестись, решила, что такие покупки несоизмеримы с зарплатой участкового.

Она подумала, что ее муж замешан во взяточничестве и сообщила об этом в полицию. На донесение отреагировали и выяснили, что мужчина просто хотел впечатлить жену.

Сама женщина в своем поступке раскаивается и отмечает, что хотела отыграться на муже перед разводом. По ее словам, в последнее время они очень часто ругались и спустя четыре года совместной жизни поняли, что не сходятся характерами, пишет Life Shot.