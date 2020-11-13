Врач назвал самых опасных распространителей коронавируса

Доктор медицинских наук, врач-пульмонолог Александр Карабиненко назвал самыми опасными распространителями COVID-19 тех, кто переболел коронавирусом и после этого отказывается носить медицинские маски.

"Перенесенный коронавирус не спасает от заражения людьми, которые ходят без масок. Они распространяют коронавирус свободно и без всяких препятствий", – сказал Карабиненко.

Как пишет "Лента.ру", врач отметил, что даже после болезни возбудитель COVID-19 остается в верхних дыхательных путях, откуда свободно распространяется в окружающую среду. При этом чаще всего носить маски отказываются именно дети и молодежь, "которым что-либо доказывать очень сложно бывает".