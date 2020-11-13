Врач назвал самых опасных распространителей коронавируса

Доктор медицинских наук, врач-пульмонолог Александр Карабиненко назвал самыми опасными распространителями COVID-19 тех, кто переболел коронавирусом и после этого отказывается носить медицинские маски.
"Перенесенный коронавирус не спасает от заражения людьми, которые ходят без масок. Они распространяют коронавирус свободно и без всяких препятствий", – сказал Карабиненко.
Как пишет "Лента.ру", врач отметил, что даже после болезни возбудитель COVID-19 остается в верхних дыхательных путях, откуда свободно распространяется в окружающую среду. При этом чаще всего носить маски отказываются именно дети и молодежь, "которым что-либо доказывать очень сложно бывает".
Комментарии
Перенесенный коронавирус не спасает от заражения людьми, которые ходят без масок
Да и маска, без соответствующего класса защиты и не имеющая сертификата на это, тоже не спасёт так то. Вон какой мощный прикид у медиков на фото тут был и то они заражаются, с чего бы это фуфломаска то не являющеяся средством защиты вдруг помогла, ну есле только в том случае если вирус вам не встретиться ну дак это и без маски тоже прокатит.
Маски хотя бы от слюней помогают которые летят в разные стороны