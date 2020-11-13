Алтайская полиция изъяла у мужчины почти девять килограммов марихуаны

Полицейские изъяли у 31-летнего жителя Бийска почти девять килограммов марихуаны. Бийчанин собирал коноплю на небольшой плантации на выезде из города.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю, в ночное время на улице Советской сотрудники ГИБДД остановили автомобиль под управлением мужчины. На заднем сиденье машины они нашли мешки с веществом растительного происхождения.
Правоохранители передали изъятую находку на экспертизу. По заключению специалистов, бийчанин перевозил марихуану общим весом 8960 граммов.
Впоследствии задержанный показал место, где собирал запрещенный урожай – плантация находилась на выезде из города. Полиция возбудила уголовное дело и теперь за незаконный оборот наркотиков мужчине грозит срок до десяти лет лишения свободы.
Комментарии
На фото солома какаято в мешке
Десять лет! Да вы там с ума сошли что ли?! Рано или поздно настанет время когда подобные приговоры за подобные "правонарушения", будут восприниматься как дремучая и непроходимая дичь, переломавшая жизни тысячам людей.
в мое время за траву админстративное давали на первый - второй раз.И то частенько отпускали со словами-курите пацаны.А сейчас до 10 лет за такую невинность,жесть какая.
Полиция возбудила уголовное дело и теперь за незаконный оборот наркотиков мужчине грозит срок до десяти лет лишения свободы.
-----------
Не надо визга! Около всех "плантаций" дежурят сотрудники. Принятый джентльмен отъедет по 228 за хранение на 3-7 лет. Через пару лет выйдет.
13.11.2020 10:15
АБОРИГЕН
Кеша, организуй митинг в защиту травокура. Не трать свою энергию в бесполезное выпускание пара. Или слабо дело сделать, а не в инете умняка давить?
13.11.2020 10:34
- гость -
Ты напрасно думаешь, очередной выдрессированный аноним, что я трачу энергию и выпускаю пар.