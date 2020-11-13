Алтайская полиция изъяла у мужчины почти девять килограммов марихуаны

Полицейские изъяли у 31-летнего жителя Бийска почти девять килограммов марихуаны. Бийчанин собирал коноплю на небольшой плантации на выезде из города.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю, в ночное время на улице Советской сотрудники ГИБДД остановили автомобиль под управлением мужчины. На заднем сиденье машины они нашли мешки с веществом растительного происхождения.

Правоохранители передали изъятую находку на экспертизу. По заключению специалистов, бийчанин перевозил марихуану общим весом 8960 граммов.

Впоследствии задержанный показал место, где собирал запрещенный урожай – плантация находилась на выезде из города. Полиция возбудила уголовное дело и теперь за незаконный оборот наркотиков мужчине грозит срок до десяти лет лишения свободы.