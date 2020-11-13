Азербайджан осудил собственного посла за высказывание об упавшем российском вертолете

Администрация президента Азербайджана Ильхама Алиева сочла неуместным заявление посла страны в России Полада Бюльбюль-оглы о крушении российского вертолета Ми-24. Он прокомментировал инцидент словами "на войне как на войне".
Как пишет "Азертадж" со ссылкой на помощника главы государства Хикмета Гаджиева, произошедшее не может нанести ущерб связям Азербайджана и России. Гаджиев также назвал неприемлемыми комментарии посла о статусе Нагорно-Карабахского региона.
"Руководители дипломатических представительств Азербайджана за рубежом и другие официальные лица должны воздержаться от самовольных заявлений, противоречащих официальной позиции страны", – подчеркнул Гаджиев.
Напомним, что 9 ноября Минобороны России сообщило о том, что российский военный вертолет потерпел крушение на территории Армении. Предполагается, что воздушное судно сбили со стороны Нахичевани.
Как позже выяснилось, упавший Ми-24 сбили с земли из переносного зенитно-ракетного комплекса. Позднее правительство Азербайджана принесло извинения за инцидент и пообещало провести внутреннее расследование.
Комментарии
А нечего певцов ртом в послы назначать, мозгов-то нет.
о крушении российского веротлета Ми-24.
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Ох уж этот рашен новояз. А почему всю колонну не накрыли? Сакральная жертва?
Нелицеприятная правда боёв в Карабахе такова, что турки всему миру продемонстрировали то, что у России нет ни совремнных средств ПВО, ни РЭБ, ни боеспособной авиации.
Проще говоря, у нас нет армии, способной защитить страну.
Всё это будет иметь очень далекоидущие последствия.
Пургу не несите диванные аналитики.......
Как же все просто ! Сбили вертолёт, погибли пилоты, извинились и все хорошо
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13.11.2020 10:44
гость
Получается мы зря в пробках стоим, из за перекрытия трасс военными
13.11.2020 10:44
гость
Интересная новость от анонимного гостя) Оказывается РФ воевала в Карабахе)
Когда? В каком виде? Во сне видел? Или просто плетешь?
Даже вооружение, ранее поставлявшееся в Армению, и по определению не являющееся ни самым современным, ни самым мощным, не могло участвовать в полную силу в боевых действиях, так как их вели войска Арцаха/НКАО, так как Армения официально не признала Арцах независимым государством.
Вертолет сбили в 300 км от зоны боевых действий, с сопредельной территории, которую летчики, почему то, не посчитали враждебной, и не опасались удара. Сам удар был произведен из ПЗРК типа Стрела/Игла/Стингер, а не с зенитной установки или ракеты. То есть это просто душман в горах с шайтан-трубой был, а не зенитно-ракетный комплекс. РЭБ ничем не помог бы в данном случае.
Поэтому твои слова - просто понос.
Получается мы зря в пробках стоим, из за перекрытия трасс военными
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Получается так, что в современной войне гораздо важнее тихоходные дроны на дизелях, чем супер-пупер ракеты разработки середины прошлого века и прочие "вундервафли" по цене на вес золота, что имеет место быть у гиперзвуковых ракет.
гость
Нелицеприятная правда боёв в Карабахе такова, что турки всему миру продемонстрировали то, что у России нет ни совремнных средств ПВО, ни РЭБ, ни боеспособной авиации.
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Серьезно? А что азеры воевали в Карабахе с Российской армией? Там, насколько известно, даже ВС Армении не участвовали в полную силу. В основном добровольцы. Как в свое время Российская армия на Донбассе и (статус у НКР, официально не признанной даже Арменией примерно такой же как у ДНР или ЛНР). Почему - это уже другой вопрос.
Хотя, повод задуматься и сделать выводы из опыта этой недолгой войны, у российского руководства и генералов, конечно, есть. И в отношении тех же дронов. И в отношении ДНР с ЛНР (где украинские умники вроде вас уже рвутся с помощью турецких дронов повторить опыт Азербайджана). Надеюсь, они их сделают.
Пора "Адмирала Кузнецова" туда тащить
"Это большая ошибка( высказывание посла). Если Россия исповедовала бы принцип "на войне как на войне", то ответ был бы сокрушительным. В Москве же восприняли слова Баку о признании вины и извинениях", — сообщили в МИД журналистам
Вертолет сбили в 300 км от зоны боевых действий, с сопредельной территории, которую летчики, почему то, не посчитали враждебной, и не опасались удара. Сам удар был произведен из ПЗРК типа Стрела/Игла/Стингер, а не с зенитной установки или ракеты. То есть это просто душман в горах с шайтан-трубой был, а не зенитно-ракетный комплекс. РЭБ ничем не помог бы в данном случае.
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Хибинэ!! Хибинэ! После Хибинэ! - все уволились с авианосца Дональд Дак! Хибинэ!
P.S. Всё это как водится реклама "Байрактара"
Алиев звонит Путину:
- Эрдоган твой самолет сбил?
- Ну сбил.
- Ты его мороженкой угостил?
- Ну угостил.
- Я твой вертолет сбил?
- Ну сбил.
- А мороженка где?!
"Толпятся в магазинах и ждут моих пластинок,всюду распевают мелодии мои.Огромное спасибо,поэт Гаджикасимов приносит композитор Полад Бюль-Буль Оглы.Ы-ы-ы,ы-ы-ы."
Там,скорее всего,приезжие абреки из ПЗРК сбили.Ответить надо.Лавров озвучил,что там их около двух тысяч.