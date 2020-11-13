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Новости

Азербайджан осудил собственного посла за высказывание об упавшем российском вертолете

, ИА "Амител"
Представитель республики прокомментировал инцидент словами "на войне как на войне"
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Администрация президента Азербайджана Ильхама Алиева сочла неуместным заявление посла страны в России Полада Бюльбюль-оглы о крушении российского вертолета Ми-24. Он прокомментировал инцидент словами "на войне как на войне".

Как пишет "Азертадж" со ссылкой на помощника главы государства Хикмета Гаджиева, произошедшее не может нанести ущерб связям Азербайджана и России. Гаджиев также назвал неприемлемыми комментарии посла о статусе Нагорно-Карабахского региона.

"Руководители дипломатических представительств Азербайджана за рубежом и другие официальные лица должны воздержаться от самовольных заявлений, противоречащих официальной позиции страны", – подчеркнул Гаджиев.

Напомним, что 9 ноября Минобороны России сообщило о том, что российский военный вертолет потерпел крушение на территории Армении. Предполагается, что воздушное судно сбили со стороны Нахичевани.

Как позже выяснилось, упавший Ми-24 сбили с земли из переносного зенитно-ракетного комплекса. Позднее правительство Азербайджана принесло извинения за инцидент и пообещало провести внутреннее расследование.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

13.11.2020 10:35
- гость -

А нечего певцов ртом в послы назначать, мозгов-то нет.

13.11.2020 10:36
- гость -

о крушении российского веротлета Ми-24.
--------
Ох уж этот рашен новояз. А почему всю колонну не накрыли? Сакральная жертва?

13.11.2020 10:44
гость

Нелицеприятная правда боёв в Карабахе такова, что турки всему миру продемонстрировали то, что у России нет ни совремнных средств ПВО, ни РЭБ, ни боеспособной авиации.
Проще говоря, у нас нет армии, способной защитить страну.
Всё это будет иметь очень далекоидущие последствия.

13.11.2020 10:55
Дмитрий

Пургу не несите диванные аналитики.......

13.11.2020 10:57
- гость -

Как же все просто ! Сбили вертолёт, погибли пилоты, извинились и все хорошо
...

13.11.2020 10:57
- гость -

13.11.2020 10:44
гость

Получается мы зря в пробках стоим, из за перекрытия трасс военными

13.11.2020 10:58
- гость -

13.11.2020 10:44
гость
Интересная новость от анонимного гостя) Оказывается РФ воевала в Карабахе)
Когда? В каком виде? Во сне видел? Или просто плетешь?
Даже вооружение, ранее поставлявшееся в Армению, и по определению не являющееся ни самым современным, ни самым мощным, не могло участвовать в полную силу в боевых действиях, так как их вели войска Арцаха/НКАО, так как Армения официально не признала Арцах независимым государством.
Вертолет сбили в 300 км от зоны боевых действий, с сопредельной территории, которую летчики, почему то, не посчитали враждебной, и не опасались удара. Сам удар был произведен из ПЗРК типа Стрела/Игла/Стингер, а не с зенитной установки или ракеты. То есть это просто душман в горах с шайтан-трубой был, а не зенитно-ракетный комплекс. РЭБ ничем не помог бы в данном случае.
Поэтому твои слова - просто понос.

13.11.2020 11:02
гость

Получается мы зря в пробках стоим, из за перекрытия трасс военными
-------
Получается так, что в современной войне гораздо важнее тихоходные дроны на дизелях, чем супер-пупер ракеты разработки середины прошлого века и прочие "вундервафли" по цене на вес золота, что имеет место быть у гиперзвуковых ракет.

13.11.2020 11:12
- гость -


гость
Нелицеприятная правда боёв в Карабахе такова, что турки всему миру продемонстрировали то, что у России нет ни совремнных средств ПВО, ни РЭБ, ни боеспособной авиации.

_________________________________

Серьезно? А что азеры воевали в Карабахе с Российской армией? Там, насколько известно, даже ВС Армении не участвовали в полную силу. В основном добровольцы. Как в свое время Российская армия на Донбассе и (статус у НКР, официально не признанной даже Арменией примерно такой же как у ДНР или ЛНР). Почему - это уже другой вопрос.
Хотя, повод задуматься и сделать выводы из опыта этой недолгой войны, у российского руководства и генералов, конечно, есть. И в отношении тех же дронов. И в отношении ДНР с ЛНР (где украинские умники вроде вас уже рвутся с помощью турецких дронов повторить опыт Азербайджана). Надеюсь, они их сделают.

13.11.2020 11:23
- гость -

Пора "Адмирала Кузнецова" туда тащить

13.11.2020 11:56
- гость -

"Это большая ошибка( высказывание посла). Если Россия исповедовала бы принцип "на войне как на войне", то ответ был бы сокрушительным. В Москве же восприняли слова Баку о признании вины и извинениях", — сообщили в МИД журналистам

13.11.2020 11:56
- гость -

Вертолет сбили в 300 км от зоны боевых действий, с сопредельной территории, которую летчики, почему то, не посчитали враждебной, и не опасались удара. Сам удар был произведен из ПЗРК типа Стрела/Игла/Стингер, а не с зенитной установки или ракеты. То есть это просто душман в горах с шайтан-трубой был, а не зенитно-ракетный комплекс. РЭБ ничем не помог бы в данном случае.
------------
Хибинэ!! Хибинэ! После Хибинэ! - все уволились с авианосца Дональд Дак! Хибинэ!

P.S. Всё это как водится реклама "Байрактара"

13.11.2020 11:58
- гость -

Алиев звонит Путину:
- Эрдоган твой самолет сбил?
- Ну сбил.
- Ты его мороженкой угостил?
- Ну угостил.
- Я твой вертолет сбил?
- Ну сбил.
- А мороженка где?!

13.11.2020 12:02
- гость -

"Толпятся в магазинах и ждут моих пластинок,всюду распевают мелодии мои.Огромное спасибо,поэт Гаджикасимов приносит композитор Полад Бюль-Буль Оглы.Ы-ы-ы,ы-ы-ы."

13.11.2020 12:06
- гость -

Там,скорее всего,приезжие абреки из ПЗРК сбили.Ответить надо.Лавров озвучил,что там их около двух тысяч.

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