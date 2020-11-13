Азербайджан осудил собственного посла за высказывание об упавшем российском вертолете

Администрация президента Азербайджана Ильхама Алиева сочла неуместным заявление посла страны в России Полада Бюльбюль-оглы о крушении российского вертолета Ми-24. Он прокомментировал инцидент словами "на войне как на войне".

Как пишет "Азертадж" со ссылкой на помощника главы государства Хикмета Гаджиева, произошедшее не может нанести ущерб связям Азербайджана и России. Гаджиев также назвал неприемлемыми комментарии посла о статусе Нагорно-Карабахского региона.

"Руководители дипломатических представительств Азербайджана за рубежом и другие официальные лица должны воздержаться от самовольных заявлений, противоречащих официальной позиции страны", – подчеркнул Гаджиев.

Напомним, что 9 ноября Минобороны России сообщило о том, что российский военный вертолет потерпел крушение на территории Армении. Предполагается, что воздушное судно сбили со стороны Нахичевани.

Как позже выяснилось, упавший Ми-24 сбили с земли из переносного зенитно-ракетного комплекса. Позднее правительство Азербайджана принесло извинения за инцидент и пообещало провести внутреннее расследование.