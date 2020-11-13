Канадские ученые создали аппарат, который заставляет легкие выделять не только углекислый газ, но и молекулы спирта. Это позволит спасать жизни людям при острых алкогольных отравлениях.

"Наше устройство представляет собой набор из клапанов, трубок, маски для лица и баллона с углекислым газом, его можно уместить в небольшой чемодан. Прибор очень просто изготовить, для работы ему не нужна электроника или компьютеры", – рассказал один из авторов проекта.

Ученые надеятся, что их работа закончится успехом, и созданный прибор будут использовать для спасения людей с алкогольным отравлением, а также для других процедур, связанных с газообменом, пишет ТАСС.