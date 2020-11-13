Еще шесть барнаульских дворов обустроили по нацпроекту "Жилье и городская среда"

Фото: пресс-центр мэрии Барнаула
Сдача шести благоустроенных дворовых территорий в Индустриальном районе краевой столицы состоялась в четверг, 12 ноября. Дворы отремонтировали возле домов по улицам Панфиловцев, 14, 25 и 35, Попова, 91, Георгиева, 3 и Энтузиастов, 7.
Как пишет пресс-центр мэрии, объекты благоустроили в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". В приемке приняли участие депутаты барнаульской городской думы, представители ОНФ, администраций города и района, а также представители подрядчика и стройнадзора.
Во дворах отремонтировали асфальтовое покрытие, площадки перед входами в подъезд, обустроили тротуары, установили бортовые камни и малые архитектурные формы.
Комментарии
Ксиловская детская площадка тошнотных цветов в грязи и лужах это благоустройство? Серьезно?!
13.11.2020 11:21
АБОРИГЕН
Вы ничего не знаете о благоустройстве! Оказывается, по версии сотрудников октябрьской полиции, это вырубка деревьев во дворе. Так и написанов официальном ответе. А неофициально участковый повторил огорченным жителям слова дворника-рубщика(после общения с ним):"вам делают красиво"
Ещё на дом прилепят табличку с фамилиями тех, кто участвовал в "благоустройстве". Чтобы население неустанно проклинало их. Вместе с родителями и детьми. До седьмого колена.А также ненавидело одну партию.
Сегодня бабка ка-ак навернулась с узёхонькой дорожки (см. фото 2), покрытой ледком.
Главные авторы проектов дворового благоустройства - пильщики. Им архитектурное образование только бы мешало. Пилить. бюджет.
У них своё понятие благоустройство, в первую очередь убирают деревья, оставляют точащие пни. С неприятными эмоция жду ремонт своего двора, на что там тихушники главные подписались....
В Центре два двора в хрущёвках, сделали дворы парковки, вырубили пластом деревья, закатали асфальт, вот такой приоритет у жителей, что удивляться теперь, что у жителей слабые лёгкие?!
13.11.2020 12:04
гость
ОТ ЖИТЕЛЕЙ НИЧЕГО НЕ ЗАВИСИТ! Их не спрашивают! Неужели кто-то верит, что население голосовало во время коронавирусных ограничений за уничтожение зеленых лёгких города, да ещё вместо необходимых фруктов и лекарств хочет потратить деньги в ковидное время на вырубку деревьев. За детскую площадку и вырубку деревьев по 3000 с квартиры.
Потом на стенде "Гордость района" помещают фото поддельщицы протоколов собраний. Тогда уж надо название поменять. Как оно есть на самом деле. "Позор района".