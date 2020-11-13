Еще шесть барнаульских дворов обустроили по нацпроекту "Жилье и городская среда"

Фото: пресс-центр мэрии Барнаула

Сдача шести благоустроенных дворовых территорий в Индустриальном районе краевой столицы состоялась в четверг, 12 ноября. Дворы отремонтировали возле домов по улицам Панфиловцев, 14, 25 и 35, Попова, 91, Георгиева, 3 и Энтузиастов, 7.

Как пишет пресс-центр мэрии, объекты благоустроили в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". В приемке приняли участие депутаты барнаульской городской думы, представители ОНФ, администраций города и района, а также представители подрядчика и стройнадзора.

Во дворах отремонтировали асфальтовое покрытие, площадки перед входами в подъезд, обустроили тротуары, установили бортовые камни и малые архитектурные формы.