СМИ: в Алтайском крае мужчины неделю держали школьницу в квартире и насиловали ее

СК по Алтайскому краю возбудил уголовное дело об изнасиловании 17-летней школьницы. Как утверждает девушка, двое парней неделю удерживали ее в квартире, насиловали и издевались.
"КП-Барнаул" со ссылкой на источник сообщает, что инцидент произошел в конце сентября в одном из алтайских сел. Девушка отправилась в магазин, по пути к ней подошел парень, который предложил познакомиться. Он позвал ее в театр, и на следующий день молодые люди поехали в Барнаул. Школьница думала, что вскоре они вернутся домой.
По словам девушки, в итоге она оказалась в квартире 32-летнего мужчины, куда позднее пришел его друг. Дальше, утверждает юная сельчанка, приятели насиловали ее по 4-6 раз в день, избивали, пытались скинуть с балкона, а хозяин квартиры сжег ей волосы. 3 октября мужчина дал девушке 300 рублей и сказал, что она может ехать домой.
Один из источников утверждает, что видел девушку в компании молодых людей в клубах и барах, а значит, она могла соврать, чтобы оправдать свое недельное отсутствие дома. Следователи назначили необходимые экспертизы.
Комментарии
Девки сейчас ушлые,норовят бабла поднять на тупарях.
Дальше, утверждает юная сельчанка, приятели насиловали ее по 4-6 раз в день
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Есть повреждения свойственные износу?
попали парни, даже если по согласию все это было
Вон Коба 12-летней вставлял и проблем не было. Потом при совках, возраст сношений был 14 лет, а сейчас 16.
Он позвал ее в театр, и на следующий день молодые люди поехали в Барнаул.
Совсем без головы? Театралка, б..н.
"Потом при совках, возраст сношений был 14 лет, а сейчас 16." сам придумал или грибочки с травкой?
Если они вдвоём не смогли её скинуть с балкона,то она вполне могла их по одному отправить в полёт.
12:04
- гость -
Он позвал ее в театр, и на следующий день молодые люди поехали в Барнаул.
Совсем без головы? Театралка, б..н.
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В РФ верующим может быть каждый, даже Битнер и Исаенко без крестика в ночном клубе.
13.11.2020 12:04
- гость -
А если это "прынц"!?
7 дней,28(42) акта и 300 рублей? Обиделась.
12:08
могиканин
"Потом при совках, возраст сношений был 14 лет, а сейчас 16." сам придумал или грибочки с травкой?
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Мне лень гуглить, лучше нагуглите Вы.