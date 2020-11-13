СМИ: в Алтайском крае мужчины неделю держали школьницу в квартире и насиловали ее

СК по Алтайскому краю возбудил уголовное дело об изнасиловании 17-летней школьницы. Как утверждает девушка, двое парней неделю удерживали ее в квартире, насиловали и издевались.

"КП-Барнаул" со ссылкой на источник сообщает, что инцидент произошел в конце сентября в одном из алтайских сел. Девушка отправилась в магазин, по пути к ней подошел парень, который предложил познакомиться. Он позвал ее в театр, и на следующий день молодые люди поехали в Барнаул. Школьница думала, что вскоре они вернутся домой.

По словам девушки, в итоге она оказалась в квартире 32-летнего мужчины, куда позднее пришел его друг. Дальше, утверждает юная сельчанка, приятели насиловали ее по 4-6 раз в день, избивали, пытались скинуть с балкона, а хозяин квартиры сжег ей волосы. 3 октября мужчина дал девушке 300 рублей и сказал, что она может ехать домой.

Один из источников утверждает, что видел девушку в компании молодых людей в клубах и барах, а значит, она могла соврать, чтобы оправдать свое недельное отсутствие дома. Следователи назначили необходимые экспертизы.