100 дней без процентов и кешбэк: "Билайн" и Альфа-Банк запустили новые карты

"Билайн" и Альфа-Банк объявили о запуске серии кобрендовых банковских карт. В линейку входят кредитная карта "Билайн 100 дней без %" и дебетовая карта с кешбэком и бесплатным обслуживанием "Кешбэк 1-5-25".

"Мы делаем карты, ориентируясь на конкретные потребности клиентов. Наши продукты помогают сэкономить: обслуживание новой дебетовой карты бесплатно, а кешбэк мы предоставляем в рублях, а не в баллах. Наша цель – дать пользователям лучший клиентский опыт, и новые карты разработаны для этого. Мы планируем и дальше сотрудничать с Альфа-Банком и предлагать пользователям новые полезные решения", – сказал генеральный директор "Билайна" Александр Торбахов.

Благодаря опыту "Билайна" и Альфа-Банка карта "100 дней без %" может точно определить комфортный кредитный лимит для клиента. Владелец карты получит не только беспроцентный период, но и бесплатное обслуживание в первый год. Также клиентов ждет приветственный бонус в размере тысячи рублей при покупке в офисе "Билайна" на сумму от двух тысяч в первый месяц после получения кредитной карты.

Дебетовая карта "Кешбэк 1-5-25" возвращает рублями на карту до 25% от оплаты связи и услуг "Билайна" в мобильных приложениях оператора и Альфа-Банка*, до 5% с покупок в супермаркетах "Пятерочка" и "Перекресток" и 1% за все другие покупки. Кроме того, на остаток средств на карте банк начисляет до 5% годовых.

"Сотрудничество с "Билайном" позволит выйти на новый уровень понимания клиента и предложить лучшие на рынке банковские и телеком-услуги. Так, первая наша кобрендовая кредитная карта уникальна тем, что новый клиент сразу получает кредитный лимит, комфортный как для него, так и для банка. За этим стоит очень масштабный проект в области обработки больших данных", – подчеркнул главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский.

Узнать подробные условия и оформить "Билайн 100 дней без %" и "Кешбэк 1-5-25" можно в собственном офисе "Билайна" или мобильном приложении "Мой Билайн".

*Оплата связи должна производиться через мобильные приложения "АльфаМобайл" (6+) и "Мой Билайн" (12+).

Беспроцентный период (БП) – 100 дней, далее ставка от 11,99% (максимальная процентная ставка определяется индивидуально). БП предоставляется при внесении минимальных платежей (МП), составляющих не более 10 % от суммы основного долга по кредиту. Неустойка при просрочке внесения МП –0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательства. Лимит по кредитной карте – от 5 000 до 100 000 рублей. Эмитент карты АО "Альфа-Банк", генеральная лицензия Банка России от 16.01.2015 № 1326. Подробнее о карте, стоимости обслуживания со второго года и тарифах на https://beeline.ru/creditcard/ .

Минимальные траты по карте "Кешбэк 1-5-25" для получения кешбэка составляют 10 000 рублей. Максимальная сумма кешбэка в месяц – 5 000 рублей. Эмитент карты АО "Альфа-Банк". Подробнее о карте и тарифах на www.beeline.ru/debitcard.