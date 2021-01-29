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И пусть "доширак" подождет. Царский тест-драйв доставки еды от "Грильницы"

, ИА "Амител"
Время шло к обеду, мы выживали как могли

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

"Где и как пообедать?" – к середине дня этот вопрос становится важнее всех дедлайнов и отчетов. Но что делать, если твой главный редактор с утра был в плохом настроении и накидал сверхурочных задач, пообещав за невыполнение лишить премии? На голодный желудок работать нельзя, решили мы, и стали думать, как пообедать вкусно и без отрыва от рабочего процесса. "Заказываем еду в офис", – крикнула Олеся. А Катя добавила, что как раз видела рекламу о доставке из "Грильницы". Значит, заказываем из "Грильницы". Что из этого получилось и почему нас все-таки лишили премии – читайте в нашем материале.

Как Саша всех помирил, а потом удивился

Сначала мы поругались. Ну просто Слава решил заказать на всех три одинаковые пиццы, и девушки расстроились – оказалось, что они на диете. Кирилл кричал, что вообще кроме шницеля больше ничего не признает. Саше было все равно, но именно он предложил самый простой и самый умный вариант: каждый сам выбирает то, что нужно именно ему, а потом присылает это в личные сообщения Славе, который и формирует общий заказ.

Полчаса в офисе было тихо: народ изучал меню. Иногда слышались стенания Алены: "Ой, шоколадные роллы. Может, я и без диеты красивая?" и восхищения Кати: "Ох ты, смотри, креветки!"

В итоге остановились на бизнес-ланчах: в описании на сайте обещали, что будет и горячее, и вкусное, и по цене то, что надо. Итак, наш заказ: паэлья с креветками, говядина в устричном соусе, шницель с соусом тар-тар, удон бекон (лапша с беконом и грибами в сливочном соусе) и картофельный крем-суп. И еще большая пицца "4 мяса": уж слишком аппетитно она выглядела.

Звоним по телефону 500-999, заказываем, а Костя принимает ставки, сколько придется ждать.

Выиграл Никита: курьер пришел ровно через 40 минут (коллеги просто еще не знали, что Никита частый клиент "Грильницы").

Маша, услышав стук, бросилась к дверям, чтобы проверить, насколько курьер соблюдает противоэпидемические меры: она очень боится коронавируса. И только убедившись, что доставщик приехал в маске, в перчатках, и даже антисептик с собой привез, Мария позволила ему войти.

Она же напомнила, что в пандемию лучше рассчитываться не наличными, а картой. Увидев терминал в руках у невозмутимого курьера, Саша очень удивился: месяц назад ему пришлось бегать по соседям искать наличные, чтобы расплатиться за доставленный ужин: в той компании оплату по карте не принимали. А пока Саша бегал, девушка, приглашенная на свидание, обиделась и ушла. "Но теперь я знаю, куда звонить, – мстительно говорил наш товарищ, разворачивая заказанный обед. – Теперь от меня никто не уйдет".   

Как расстроился Костя, а Егор обрадовался

Костя очень расстроился. Просто он любит спорить и не любит проигрывать. А тут он проиграл дважды: когда неправильно назвал срок доставки заказа (час) и когда спорил на то, что привезенные блюда будут остывшими. Наш заказ привезли горячим: и пицца, и супы, и шницель, и все остальное было, как любят говорить бабушки, "с пылу с жару".

Во время обеда Егор (а его язвительных комментариев боятся во многих ресторанах Барнаула) молча наслаждался шницелем, который ему передали вместе с салатом и соусом. А Слава, схватив любимую пиццу, громко рассказывал, как ходил на кухню в "Грильнице" и что он там увидел (об этом мы писали вот здесь).

Ну если честно, то Егор, кроме вкуса, еще и цене радовался: в составе бизнес-ланча шницель обошелся ему всего в 189 рублей.

Алена, которая все же отказалась от шоколадных роллов из-за красивого платья, досыта наелась одной порцией горячего крем-супа и убежала дописывать очередной текст про недвижимость Барнаула. "Не ожидала, что он будет такой приятный", – сказала она и затрещала по клавиатуре.

Зато большой порции роллов "Филадельфия" хватило на всех. Было вкусно. Катя уверяет, что это не только от голода, но еще и потому, что там была настоящая свежая форель. Ну ей лучше знать, так как она большая поклонница японской кухни.

Мы уже почти все съели, когда пришел Артем. У него в тот день болел зуб и мы надеялись, что он откажется от оставшейся пиццы. Не отказался, даже корочки не оставил: она оказалась мягкой и тоже вкусной.

А премия тут причем?

А премии нас все-таки лишили. Просто мы слишком долго сидели на сайте "Грильницы" и выбирали себе обед: когда большой выбор, определиться трудно. Потом мы долго обедали, бегали попробовать блюда друг у друга. А потом опять сидели на сайте и мечтали, что закажем завтра и послезавтра, и можно не только на обед, но и на завтрак. В общем, к концу рабочего дня мы не успели сделать почти ничего, что нам велел наш главный редактор. Сначала она хотела нас оставить без премии на весь месяц, но съев кусочек пиццы смилостивилась и лишила премии за неделю. Жаль. Если бы у нас осталась еще пицца или роллы, мы могли бы остаться с премией. Но теперь мы стали умнее и знаем, как поднять настроение себе и главреду.  

А во сколько все это обошлось:

За весь заказ на большую компанию мы отдали 2200 рублей. Учитывая, что с голодом мы боролись всемером, на одного человека пришлось около 300 рублей. И это при том, что голодным в итоге никто не остался. Чтобы вам тоже не пришлось переплачивать за обед, рассказываем: секрет выгоды доставки от "Грильницы" – в бизнес-ланчах. В их составе можно приобрести сразу несколько горячих блюд со скидкой. Например, крем-суп шел вместе с паэльей: за два этих блюда мы отдали всего 249 рублей. Тем более что если заказывать на большую компанию, на каждое блюдо найдется любитель.

Пицца "4 мяса" обошлась нам в 639 рублей. Кроме того, в "Грильнице" всегда действуют различные скидки. Блюда, на которые действуют акции, регулярно меняются. 

Кстати, если вы (как и мы) решили пообедать большой компанией, то заказ от 1100 рублей вам привезут абсолютно бесплатно.

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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

29.01.2021 08:27
- гость -

Почему нет пометки "На правах рекламы" или теперь плохо скрытая реклама за рекламу не считается?

29.01.2021 08:31
Митенька ржевский

Корм в Грильнице нонче стал такого качества, что я скорее дошик замочил бы, в 20 раз дешевле...

29.01.2021 08:43
- гость -

Часто берём в офис ништяки с фастфудов. О вкусах не спорят, но лично мне в Грильнице всё оч. нравится. Мой топ 2 фирм с вкусной шаурмой 1. Грильница, 2. Питсбург.
Пробовали шаурму с Goodstreetfood - не понравилось. А с Гриль №1 мне вообще ничего не нравится. Еда как резиновая.
К ребятам с Грильницы претензия у меня только одна. Пол года назад меню бизнес-ланча было гибче и больше позиций - 3 штуки. Теперь количество позиций в порции уменьшилось до 2, а цена та-же осталась.

29.01.2021 08:50
- гость -

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