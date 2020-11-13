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Гибрид панкратиона и боев без правил: как проводят матчи ММА

, ИА "Амител"
Что отличает смешанные боевые искусства от других единоборств

Матчи по смешанным боевым искусствам, или ММА, завоевали миллионы поклонников. Захватывающая техника этого вида единоборств делает его зрелищным и популярным. Многие не только наблюдают за борьбой чемпионов и новичков, но и делают ставки. Например, с промокодом "Бетсити Betmax", который дает бонусные 10 тысяч рублей.

Этот вид единоборств совмещает разные стили, такие как бои без правил и панкратион. Претендент на статус чемпиона должен владеть базовым навыком полноконтактного боя в клинче, стоя, как в боксе, карате, джиу-джитсу. А также навыками полноконтактного боя на полу, как в боях без правил и панкратионе.

Правила ММА:

  1. Спортсмены сражаются с противником своей весовой категории (легкий вес, средний, полусредний, тяжелый вес). Отметим, что изначально этого правила не было, но по мере развития ММА приняли решение о необходимости ранжирования.
  2. Бойцы используют защитные перчатки.
  3. Поединок состоит из нескольких раундов – от трех до пяти, продолжительностью пять минут. Между ними делают одноминутный перерыв.
  4. Бой признают завершенным после нокаута, добровольной сдачи противника или по решению судьи после подсчета баллов. Поединок может закончиться победой, ничьей, дисквалификацией.
  5. Проводят как мужские, так и женские турниры.

Участие может принести спортсмену не только славу и титул, но и внушительный гонорар. Обычно подписывают договор на шесть матчей, а хорошие результаты поощряют премией.

Узнать, когда будет следующий матч и кто выйдет на ринг, можно на официальном сайте организатора или у правообладателя на трансляцию, а также у букмекера. Самыми яркими событиями в ноябре 2020 должны стать поединки между Мелвином Манхуфом и Кори Андерсоном, Тиаго Сантосом и Гловером Тейшейрой, Патрисио Питбулем Фрейре и Педро Карвальо.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

13.11.2020 17:37
- гость -

Плюс пятачок к сроку, если крошат обывателя.

13.11.2020 19:02
- гость -

Не было с ним боя, пару раз врезал и под хвост напинал.

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