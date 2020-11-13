Гибрид панкратиона и боев без правил: как проводят матчи ММА

Матчи по смешанным боевым искусствам, или ММА, завоевали миллионы поклонников. Захватывающая техника этого вида единоборств делает его зрелищным и популярным. Многие не только наблюдают за борьбой чемпионов и новичков, но и делают ставки. Например, с промокодом "Бетсити Betmax", который дает бонусные 10 тысяч рублей.
Этот вид единоборств совмещает разные стили, такие как бои без правил и панкратион. Претендент на статус чемпиона должен владеть базовым навыком полноконтактного боя в клинче, стоя, как в боксе, карате, джиу-джитсу. А также навыками полноконтактного боя на полу, как в боях без правил и панкратионе.
Правила ММА:
- Спортсмены сражаются с противником своей весовой категории (легкий вес, средний, полусредний, тяжелый вес). Отметим, что изначально этого правила не было, но по мере развития ММА приняли решение о необходимости ранжирования.
- Бойцы используют защитные перчатки.
- Поединок состоит из нескольких раундов – от трех до пяти, продолжительностью пять минут. Между ними делают одноминутный перерыв.
- Бой признают завершенным после нокаута, добровольной сдачи противника или по решению судьи после подсчета баллов. Поединок может закончиться победой, ничьей, дисквалификацией.
- Проводят как мужские, так и женские турниры.
Участие может принести спортсмену не только славу и титул, но и внушительный гонорар. Обычно подписывают договор на шесть матчей, а хорошие результаты поощряют премией.
Узнать, когда будет следующий матч и кто выйдет на ринг, можно на официальном сайте организатора или у правообладателя на трансляцию, а также у букмекера. Самыми яркими событиями в ноябре 2020 должны стать поединки между Мелвином Манхуфом и Кори Андерсоном, Тиаго Сантосом и Гловером Тейшейрой, Патрисио Питбулем Фрейре и Педро Карвальо.
Комментарии
Плюс пятачок к сроку, если крошат обывателя.
Не было с ним боя, пару раз врезал и под хвост напинал.