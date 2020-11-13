Более 500 жителей Алтайского края воспользовались сельской ипотекой

С начала 2020 года в Алтайском крае 554 человека воспользовались ипотекой для сельской местности. Об этом сообщает официальный сайт Алтайского края.

"Эта специализированная программа финансирования предполагает выдачу кредитов по льготной ставке (от 0,1 до 3% годовых) на покупку земельного участка и строительство на нем жилья, а также на приобретение квартиры в новостройке или готового частного дома", – говорится в сообщении.

В Минсоцзащиты отметили, что теперь сельская ипотека стала доступнее. С 27 октября в качестве первого взноса для ее оформления разрешили использовать материнский капитал. Ранее это было невозможно.