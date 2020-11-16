Котлеты, борщ и винегрет. Где в Барнауле заказать доставку домашней еды

Несмотря на то, что кафе, рестораны и другие заведения общепита работают в обычном режиме, многие жители края в пандемию предпочитают избегать общественных мест и оставаться дома. Но это не повод отказываться от любимых блюд: разнообразные закуски и горячие блюда можно заказать на дом. Например, в кафе-закусочной "Вобла", где готовят вкусно, полезно и по-домашнему.

Меню "Воблы" придется по вкусу любителям русской кухни: здесь можно заказать винегрет, сельдь под шубой, салат зимний, жареный картофель с луком, различные соленья, отварные пельмени с маслом или вареники с капустой, картофелем, грибами, а также гренки и драники со сметаной. Кроме того, повара готовят вкуснейшие супы – борщ и солянку, а также разные виды мяса: куриные крылышки, котлеты, бифштексы, шашлык и многое другое.

Все блюда тщательно упакуют, чтобы доставить их в целости и сохранности. Скорость доставки зависит от района, но в "Вобле" обещают, что еда не успеет остыть. Вы почувствуете, будто ваш заказ приготовили несколько минут назад – даже если это наггетсы или чебуреки.

Сделать заказ можно на сайте "Воблы", а также по телефону 36-00-36. Доставка работает с 10:00 до 22:00 часов. Чтобы блюда привезли бесплатно, нужно заказать на сумму от 700 рублей (для удаленных районов – от 1000 рублей). При этом цены в кафе вполне демократичные: средний чек – около 250 рублей.