2,4 тысячи барнаульцев стали самозанятыми с начала действия нового налогового режима

С 1 июля по 1 октября 2020 года 2,4 тысячи жителей Барнаула стали самозанятыми. Режим начал действовать в регионе после указа властей Алтайского края, а с 1 ноября новый способ налогообложения стал доступен всем жителям России.

Как отмечает пресс-центр мэрии, наибольшую популярность самозанятость нашла среди специалистов индустрии красоты и водителей грузовых и пассажирских перевозок. Также зачастую новый налоговый режим выбирают мастера по отделке помещений, организаторы рекламных и промомепроприятий, консультанты.

В комитете по развитию предпринимательства напоминают, что самозанятые, чей доход не превышает 2,4 млн рублей в год, могут платить налог по ставке 4% при работе с физическими лицами и 6% – при работе с юридическими лицами и ИП. Для перехода достаточно воспользоваться мобильным приложением "Мой налог" и подать в нем заявку.