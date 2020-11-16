"Цель наших действий – отменить ЕГЭ". В Барнауле прошел оппозиционный митинг

13 ноября активисты политической партии "За правду" провели пикет на площади Победы в Барнауле. Оппозиционеры, или как они сами себя называют – "здоровая оппозиция", призывали отменить ЕГЭ и вернуться к традиционной академической модели школьного образования.

"Система единого государственного тестирования не оправдала себя. Дети в старших классах не получают знания, а учатся решать шаблонные тесты. Уже не первый год родители и даже сами учителя жалуются на снижение качества среднего образования. Отмена ЕГЭ является одним из важнейших пунктов нашей политической программы. Конечная цель наших действий – отменить ЕГЭ", – заявил председатель партии в Алтайском крае Кирилл Конев.

По заявлению партии "За правду" в Алтайском крае следующий пикет против ЕГЭ пройдет в четверг, 19 ноября. Отметим, что партию возглавляет известный писатель и активист Захар Прилепин. Также в нее входит Владимир Меньшов (режиссер), Николай Стариков (политический деятель и писатель), Семен Багдасаров (политический деятель), Армен Гаспарян (журналист), Сергей Михеев (политолог, радиоведущий).