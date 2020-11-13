В Барнауле пытаются продать недостроенное здание спорткомплекса

В Барнауле пытаются продать участок с недостроенным зданием спортивного комплекса. Площадь участка — 15 соток, а степень готовности здания — 11%.

Объект расположен по адресу Ползунова, 55е, пишет "Алтайский портал недвижимости". Для реализации проекта в 2016 году на площадку заходил "Алтайэнергожилстрой". Организация пыталась продать объект за 10 млн рублей.

Поскольку нового инвестора не нашлось, старый завершить строительство не может, а срок аренды истек, Алтайкрайимущество решило продать участок путем торгов. Начальная цена лота составила 3,6 млн рублей, но желающих его купить так и не нашлось. В ближайшее время, вероятно, участок снова попытаются продать.