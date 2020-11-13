Жители Нагорного Карабаха сжигают дома на территории, которая перешла к Азербайджану

Жители города Карвачар в Нагорном Карабахе начали сжигать свои дома после сообщения о том, что эта территория переходит Азербайджану. Перед тем, как покинуть город, они вывозят из домов домашнюю утварь, мебель и животных.

Как сообщает "Sputnik Армения", дороги на выезде из города переполнены машинами, среди которых много грузовиков. Согласно мирному соглашению, территория Карвачара станет азербайджанской с 15 ноября. Здесь ожидается массовый исход армян.

Ранее amic.ru писал о том, что президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о победе Азербайджана в войне за Нагорный Карабах. Он добавил, что Азербайджан проведет оценку ущерба в регионе и потребует компенсации от Армении.