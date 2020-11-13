Фильм "Дорогие товарищи!" о расстреле в Новочеркасске выдвинули на "Оскар"

Фильм "Дорогие товарищи!" Андрея Кончаловского выдвинули на "Оскар". Об этом рассказал председатель Российского оскаровского комитета Владимир Меньшов.

"От России выбрали фильм Кончаловского "Дорогие товарищи!", – цитирует его ТАСС.

Фильм рассказывает о расстреле мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году. В советское время эта информация была засекречена.

Черно-белая драма Кончаловского вышла в прокат 12 ноября и завоевала специальный приз жюри на Венецианском кинофестивале. Одной из лучших реакций на свою работу режиссер Андрей Кончаловский назвал молчание в кинозале после просмотра фильма.