Водка, коньяк, шампанское. В России вырастет стоимость некоторого алкоголя

С 1 января 2021 года в России вырастет минимальная розничная цена на водку, коньяк и игристые вина. Новые ценники будут действовать до 31 декабря 2026 года.

Согласно указу Минфина, который был опубликован на официальном портале правовой информации, МРЦ на водку вырастет с текущих 230 до 243 рублей за 0,5 литра (рост более чем на 5,5%), на коньяк – с 433 до 446 рублей за 0,5 литра (3%), на шампанское – со 164 до 169 рублей за 0,75 литра (3%).

Как ранее сообщил amic.ru, в октябре депутат нижней палаты от Дагестана Гаджимет Сафаралиев предложил запретить продавать пиво в пластиковой таре объемом более 0,5 литра. По мнению производителей, это приведет к сильному росту стоимости напитка.