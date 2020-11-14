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В России вырастут цены на водку, коньяк и шампанское

, ИА "Амител"
Минимальная цена за 0,5 водки повысится до 243 рублей
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Минфин утвердил повышение цен на водку, коньяк и шампанское с 1 января 2021 года. Соответствующие приказы опубликовали на официальном портале правовой информации. 

В документе отмечается, что минимальная розничная цена на водку повысится с действующих 230 рублей за 0,5 до 243 рублей. 

"Минимальная цена на коньяк увеличится до 446 руб. за 0,5 литра с нынешних 433 руб., на игристое вино (шампанское) — до 169 со 164 руб. за бутылку объемом 0,75 литра", — пишет ТАСС.

Приказы, которые установят минимальную розничную цену на эти виды алкогольной продукции, вступят в силу с 1 января 2021 года и будут действовать до 31 декабря 2026 года.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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