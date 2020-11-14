Небольшой минус. О погоде в Алтайском крае 14 ноября

На большей части территории Алтайского края в субботу, 14 ноября, температура воздуха уйдет в устойчивый минус, но местами может чуть-чуть подняться, сообщают в региональном Гидрометцентре.

В регионе термометры покажут +1...-6 градусов, местами в предгорьях до +4 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Утром местами изморозь.

Ветер южный, 2-7 метров в секунду.

В Барнауле -1...-3 градуса. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица.

Ветер, как и по краю, южный, 2-7 метров в секунду.

В ночь с субботы на воскресенье температура воздуха местами опустится до -13°С. Местами возможен небольшой снег и гололедица.