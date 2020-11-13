Такой день. Крупная коммунальная авария и очереди в ГИБДД

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 13 ноября. Без коронавируса.

Из-за повреждения участка теплосети с 10 утра СГК временно приостановила подачу горячей воды и отопления для 2644 жителей Железнодорожного района. Позднее часть потребителей удалось перевести на резервные схемы питания, количество оставшихся без тепла снизилось до двух тысяч. Устранить вореждение планировали к 18:00, однако о возвращении теплосети на циркуляцию СГК сообщила в 17:34.

Шесть самолетов, которые летели в Новосибирск, направили на посадку в аэропорт Барнаула. Причиной тому стал инцидент с грузовым лайнером Ан-124 "Руслан" в Толмачево – из-за поломки воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы.

Жители Барнаула рассказывают об огромных очередях в ГИБДД. Люди тщетно пытаются поставить машины на учет и некоторым приходится приходить в отделение по несколько дней подряд.

В Следственном комитете Алтайского края прошло совещание по вопросам обеспечения детей-сирот благоустроенными жилыми помещениями. По словам представителей ведомства, уровень обеспечения домами детей сирот падает, а выделяемых средств явно недостаточно.

Алтайские экспортеры продолжают наращивать поставки продовольствия за рубеж. По итогам первых 10 месяцев 2020 года исторического максимума достиг экспорт в Монголию – свыше 50 тысяч тонн продукции на сумму 19,7 миллиона долларов США.