112 случаев COVID-19 выявили в Горном Алтае

В Горном Алтае за последние сутки зафиксировали 112 случаев коронавируса, сообщил республиканский оперативный штаб. Всего с начала распространения COVID-19 в регионе выявили 9527 заболевших.

Диагноз подтвердился у 62 жителей Горно-Алтайска, в том числе у пяти детей; у 23 жителей Майминского района; у 13 жителей Шебалинского района, в том числе у двух детей; у 12 жителей Усть-Канского района; у одного жителя Онгудайского района; у одного жителя Чойского района.

За прошедшие сутки умерли три пациента с коронавирусом. В общей сложности в регионе скончались 82 человека, 76 из них — от COVID-19.

Из больниц выписали еще 149 человек. Всего в регионе от ковида вылечились 7052 пациента.