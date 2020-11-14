В Германии заявили об атаке на Россию из-за дела Навального

Депутат фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге Петр Быстрон раскритиковал официальное мнение Берлина по инциденту с российский политиком Алексеем Навальным.
По его мнению, действия Германии знаменуют низшую точку немецкой внешней политики во время правления канцлера Ангелы Меркель.
"Беспочвенное осуждение России без каких-либо доказательств, наряду с отказом от предложений Москвы сотрудничать в расследовании дела Навального, – это атака на Россию", – заявил политик в беседе с "Комсомольской правдой", добавив, что отношения Германии с Россией "близки к катастрофе".
Напомним, 20 августа Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. После госпитализации оппозиционер впал в кому, а 22 августа его доставили на лечение в Германию, где он пришел в себя только 7 сентября.
В результате расследования немцы заявили, что политика отравили ядом группы "Новичок", однако российские медики исключили эту возможность.
15 октября из-за инцидента с Навальным ЕС ввел санкции в отношении ряда руководящих сотрудников администрации президента России. Им запретили въезд на территорию Евросоюза, а их финансовые активы в странах сообщества заморозили.
12 ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва ввела зеркальные санкции против ЕС из-за дела Навального.
Комментарии
Не понимаю одного. Мы зависим от других стран. У нас есть все. Господа в чем дело.
Какие активы у сотрудников администрации за рубежом.
отказом от предложений Москвы сотрудничать в расследовании дела Навального
А разве в России завели дело о отравлении Навального?
Полиции Германии проверить бы не получал ли Петр Быстрон деньги из кремля.
Быстрон наш!
13:00, даже если у них там ничего нет или записано не тёщу, сама ситуация с санкциями унижает их раздутое самомнение.
"Беспочвенное осуждение России без каких-либо доказательств..."
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А следы новичка, обнаруженные европейскими лабораториями? Или он как грязь у нас в РФ - повсюду? И про какое дело Навального он говорит? В РФ нет никакого дела, он заболел или это вы, немцы, его и отравили, ха-ха-ха! Обидно вам? Ну так введите нам санкции, они нам только на пользу!
Сильно подозреваю, что "Альтернатива для Германии" получает финансовую поддержку из карманов российских налогоплательщиков щедрой сказочной рукой
Походу «наши» этому Быстрону два чемодана денег дали
Между тем, ситуация такова, что треть Берлина уже скуплена "новыми русскими" и прочими "патриотами", включая силовиков и особенно полковников, так называемых держателей "силовых общаков".
Деньги же наличными, буквально тоннами, вывозятся туда транспортными самолётами, которые в аэропортах прибытия встречаются штатскими с военной выправкой.
Проще говоря, платится невиданная доселе в истории колониальная дань и контрибуция в триллионы долларов и евро.
Не понимаю одного. Мы зависим от других стран. У нас есть все. Господа в чем дело.
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Все просто. Избирательная принципиальность, этим обычно грешила Америка и Великобритания, а теперь и Германия присоединилась к такой тактике.
Скоро наша позиция может измениться - ну отравили, а что тут такова, это наше дело как расправляться со своими противниками! И никаких уголовных дел - это расшатывание режима!
Кому этот Навальный в России нужен, чтобы его травить? Всем нормальным людям сразу было понятно, что это сделано было для его раскрутки в качестве противовеса путинскому преемнику. Других то уже давно не видно. А этот однозначно без таких фокусов очень слаб для российского электората. Меркель вот тоже захотела пиару добавить, видно америкосы попросили. Простому народу конечно пофигу, кто Россию грабит, наши олигархи с нашими министрами или американцы с англосаксами, но наши хоть пенсии платят и сохраняют видимость социального государства. А придёт Навальный- кранты! Хохлы хоть в Европу за труселями рванули, когда к ним америкосы пришли, прибалты успели сантехниками пристроиться у англичан, а нас сильно много, нас в европу не возьмут!
14:16, не пиши широко, тролль!
Пусть лучше грабят, те что щас грабят? Конечно им лучше
Тебе бы экспертом на соловьинный помёт.
Кому этот Навальный в России нужен, чтобы его травить?
В каждой новости про навального, даже на этом сайте испражняется масса кремлеботов, для того, чтобы показать, что Навальный им нужен
У кого-то есть мнение, что нав-нав,испражняясь,приносит пользу?
14:16
опаньки, приехали
Простому народу конечно пофигу, кто Россию грабит, наши олигархи с нашими министрами или американцы с англосаксами, но наши хоть пенсии платят и сохраняют видимость социального государства.
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Лахта, а кто не платит пенсии? Меркель? Трамп? Боря Джонсон?
14.11.2020 14:16
опаньки, приехали
Кому этот Навальный в России нужен, чтобы его травить?
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В течение пары лет регулярные обыски, конфискация оргтехники. До отравления заморозили счета у всех родственников Навального.