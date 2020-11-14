В Германии заявили об атаке на Россию из-за дела Навального

Депутат фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге Петр Быстрон раскритиковал официальное мнение Берлина по инциденту с российский политиком Алексеем Навальным.

По его мнению, действия Германии знаменуют низшую точку немецкой внешней политики во время правления канцлера Ангелы Меркель.

"Беспочвенное осуждение России без каких-либо доказательств, наряду с отказом от предложений Москвы сотрудничать в расследовании дела Навального, – это атака на Россию", – заявил политик в беседе с "Комсомольской правдой", добавив, что отношения Германии с Россией "близки к катастрофе".

Напомним, 20 августа Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. После госпитализации оппозиционер впал в кому, а 22 августа его доставили на лечение в Германию, где он пришел в себя только 7 сентября.

В результате расследования немцы заявили, что политика отравили ядом группы "Новичок", однако российские медики исключили эту возможность.

15 октября из-за инцидента с Навальным ЕС ввел санкции в отношении ряда руководящих сотрудников администрации президента России. Им запретили въезд на территорию Евросоюза, а их финансовые активы в странах сообщества заморозили.

12 ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва ввела зеркальные санкции против ЕС из-за дела Навального.