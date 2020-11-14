Еще 14 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае

Оперативный штаб Алтайского края по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил о 14 летальных исходах среди пациентов с COVID-19, зарегистрированных в регионе за минувшие сутки. Таким образом, общее число умерших с начала эпидемии выросло до 954.

За сутки в Алтайском крае лабораторно подтвердили 241 случай коронавируса. Общее число заболевших в регионе достигло 22 445 человек. Выздоровели 18 930 человек (+380 за сутки).

Новые случаи распределились так: Барнаул – 82, Бийск – 17, Заринск – 10, Рубцовск – 9, Белокуриха, Славгород, Яровое, Первомайский район – по 6 заболевших, Новоалтайск, Заринский, Кулундинский, Мамонтовский, Новичихинский, Панкрушихинский районы – по 4 заболевших, Алейск, Баевский, Бурлинский, Быстроистокский, Егорьевский, Залесовский, Змеиногорский, Калманский, Ключевский, Курьинский, Локтевский, Петропавловский районы – по 3 заболевших, ЗАТО Сибирский, Алтайский, Благовещенский, Волчихинский, Зональный, Краснощековский, Михайловский, Немецкий национальный, Павловский, Поспелихинский, Ребрихинский, Родинский, Романовский, Рубцовский, Тальменский, Чарышский районы – по 2 заболевших, Алейский, Завьяловский, Каменский, Косихинский, Смоленский, Советский, Солонешенский районы – по 1 заболевшему.

По данным на 14 ноября, в тяжелом состоянии находятся 634 пациента, из них к аппаратам ИВЛ подключены 179 человек.

Напомним, 13 ноября в Барнауле отменили часть новогодних мероприятий. Власти отказались от ледовых городков, традиционных фейерверков, концертных программ на площади Сахарова, а также решили не проводить новогодние представления в школах и детсадах.